Что можно и чего нельзя делать на Власьев день 24 февраля Что категорически нельзя делать 24 февраля и почему Власьев день на Руси сохранил традиции славянских примет. 23 февраля, 16:45 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Чего делать нельзя

На Власия было запрещено морить животных голодом и резать скот: если так поступить, то можно было в этом же году встретиться с бедностью. Нельзя было оставлять открытыми хлев и печную трубу: считалось, что в дом или в хлев может пробраться страшная Коровья Смерть. Запрещалось держать в доме пряжу и нитки, их выставляли в сени на мороз, "чтобы были крепче". Нельзя было показывать детям телят: крестьяне верили, что такой телёнок быстро околеет.

Что можно делать

Фото © ТАСС / AP / Rob Taggart)

24 февраля, или 11-го по старому стилю, на Руси в каждом селе служили "власьевский молебен", во время которого крестьяне к храму пригоняли весь рогатый скот, а священник кропил его водой — для здоровья и хорошего приплода. Когда крестьяне вели скот обратно по домам, то самые старшие женщины кричали, обращаясь к святому: "Святой Власий! Будь счастлив на гладких телушек, на толстых бычков! Со двора бы шли да играли, с поля бы бежали-скакали!"

В Вологодской губернии в храм в этот день приносили коровье масло. Сначала его клали перед иконой Власия — отсюда пошла пословица: "У Власия борода в масле". А затем масло поступало в распоряжение причта — его продавали или съедали. С утра во многих домах на Вологодчине из соломы делали скрутки, пропитывали коровьим маслом и вешали как оберег в хлеву.

После молебна по сёлам и городам устраивали торги скота: считалось, что в этот день нельзя обманывать покупателя. Торговцев заставляли клясться именем Власия, и мало кто осмеливался говорить неправду: верили, что святой непременно накажет плута — отступится от него, и тогда беды не миновать. "Святой Власий не обманет и от беды спасёт", — приговаривали на торгу крестьяне.

Хозяйки в этот день пекли молочные пышки, одну из которых оставляли у иконы Власия: она служила "лекарством" для скота. Булочку так и называли — Власьева пышка. На окраинах империи, пока не видят священники, крестьяне проводили обряд опахивания деревни "от Коровьей Смерти". Это чудище появлялось на земле сразу после Сретенья и бродило в поисках жертвы по зимним полям.

Чтобы оградить скот от чудища, следовало опахать деревню. Для этого впотьмах у самой старшей из женщин сходились две вдовы и девять или двенадцать незамужних целомудренных девиц. Зимой они надевали длинные рубахи и длиннополую верхнюю одежду, волосы распускали. Сначала истово молились перед иконой святого Власия. А потом уходили за деревню и брали с собой соху. Старшая вдова впрягалась в соху. Вторая вдова шла впереди, держа в руках икону. На место пахаря становилась самая умелая девушка. Остальные следили, чтобы комья земли от сохи ложились прочь от деревни и засевали борозду песком. При этом звучала песня: "Восемь девок да две бабы пахали, а девятая песок рассевала. Когда песок взойдёт, тогда Коровья Смерть придёт!" — то есть никогда. Женщины трижды обходили деревню, ограждая её от беды. Те, кто не пел, должны были колотить в сковороды и шуметь.

Маленькие дети, чьи матери участвовали в этом ритуале, вспоминали, что домой женщины возвращались "как бы не в себе" — и они не решались подходить к матерям несколько дней после обряда. Вообще ночь эта считалась весьма опасной. Крестьяне крепко-накрепко запирали в хлевах и стайках скот, запирали ворота, а все мужчины должны были ещё засветло вернуться домой и ни в коем разе не выходить на улицу. И было из-за чего.

Если опахивающие деревню женщины видели на пути хоть кого-нибудь, будь то птица или животное, то всей толпой набрасывались на него и старались убить. Поговаривали, что в старину убивали и людей, однако в обозримой истории такого зафиксировано не было.

Если женщины всё же убивали кого-нибудь за деревней, то труп тут же сжигали, разводя огонь первобытным способом — трением. Этот огонь потом приносили в дом и зажигали от него лучины. Этнографы зафиксировали этот обряд в последний раз на Украине сразу после Чернобыльской катастрофы.

Приметы Власьева дня

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

В старину верили, что сразу после Власия наступают последние зимние морозы. Поэтому старики приговаривали: "Мороз обожжёт на Власья до слёз!"; "Власий корове днём бок согреет, а ночью рога отморозит".

Морозы держались ещё три дня после праздника, а потом шли на спад. В эти дни и на самого Власия существовал обычай "окликать звёзды". Делали это пастухи-овчары — то есть пастухи, которые пасли овец. Они выходили за околицу, кланялись трижды на все четыре стороны и молились "пастырю всех стад земных и небесных" — Власию. А потом один из них вставал на овечью шерсть и заклинал звёзды — чтобы в хозяйстве было столько овец, как звёзд на небе.

У женщин был свой обычай: три дня после Власия они на утреннюю зорьку выставляли семена на мороз. Считалось, что такие семена не только сами лучше прорастают, но и передают "силу" другим семенам. Поэтому их подмешивали во время сева к основным семенам или к зерну.

Крестьяне верили: если на Власия оттепель — морозов больше не будет. Если сосульки длинные — к поздней весне, а если в этот день гремит гром, надо ждать ураганных ветров.

Карма славянского Велеса

Святой Власий благословляет стадо коров

(Русская икона, XV век. Фрагмент). Фото © Wikipedia

Наверное, сам святой был бы не очень доволен сравнением себя с Велесом, ведь древнее славянское божество изображали с огромным мужским органом и считали "чёртом", богом подземного мира. Сам же Власий очень много в жизни сделал для животных и являл чудеса неверующим. Например, когда его решили утопить, он, подобно Христу, прошёл по водам озера и пригласил всех присутствующих силой богов, в которых они верят, повторить его поступок и подойти к нему. И никто не смог.

Помогал ли нашим предкам Власий? Конечно же, помогал. Даже сейчас верующие люди, если со скотом или домашним питомцем приключится беда, рекомендуют искать заступничества у этого святого. Связано это прежде всего с тем образом жизни, который он вёл. Из жития святого известно, что, укрываясь на горе Аргеос от гонителей христиан, подвижник жил в пещере. И каждый раз поутру к пещере сходились дикие звери. Они кротко ждали, когда святой помолится и благословит их. А больные животные приходили к нему, чтобы излечиться: силой Бога-Творца Власий мог излечить болящего зверя одним прикосновением.

Даже когда святого вели на мучения, Власий не отринул просьбу вдовы, у которой волк унёс единственного поросёнка. Святой благословил женщину и сказал, что поросёнок найдётся. И действительно, вернувшаяся домой женщина нашла там волка, который принёс свою добычу обратно невредимою. Он положил поросёнка к ногам женщины и убежал.

Авторы Майя Новик