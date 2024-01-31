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Православные праздники в феврале: Церковный календарь – 2024

Февраль — насыщенный месяц в церковном календаре, ведь на него приходится более 90 православных праздников, главный из которых — Сретение Господне — выпадает на 15 февраля. Life.ru расскажет, кому молиться, когда поститься и как поминать усопших в феврале 2024 года.

31 января, 19:00
Какие православные праздники верующие отмечают в феврале? Фото © Freepik

Какие православные праздники верующие отмечают в феврале? Фото © Freepik

В последний зимний месяц православные отметят Сретение Господне — праздник, который входит в список 12 самых значимых (двунадесятых) праздников в году, посвящённых событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Кроме того, в феврале верующие вспоминают одну из самых любимых в народе святых — Ксению Петербургскую — и равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки. А праздники иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и "Взыскание погибших" тоже отмечаются в феврале.

Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2024 года. Инфографика © LIFE

Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2024 года. Инфографика © LIFE

Основные церковные праздники в феврале 2024 года

1 февраля, четверг:

  • День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.
  • День памяти блаженного Феодора, Христа ради юродивого.
  • День памяти святого Марка, архиепископа Ефесского.

2 февраля, пятница:

  • День преподобного Евфимия Великого – молчальника и Лаврентия-затворника, Печерских.

3 февраля, суббота:

  • День памяти преподобного Максима-исповедника.
  • День памяти мученика Неофита.
  • День памяти преподобного Максима Грека.

4 февраля, воскресенье:

  • Собор новомучеников и исповедников Церкви русской.
  • День памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

5 февраля, понедельник:

  • Собор Костромских святых.
  • День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.

6 февраля, вторник:

День святой Ксении Петербургской: Что категорически нельзя делать православным 6 февраля
День святой Ксении Петербургской: Что категорически нельзя делать православным 6 февраля

7 февраля, среда:

  • Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля, четверг:

  • Церковь вспоминает преподобных Ксенофонта, супругу его Марию и сыновей их: Аркадия и Иоанна.
  • День памяти преподобных Ксенофонта Робейского и Симеона Ветхого.

9 февраля, пятница:

9 февраля православные почитают память Иоанна Златоуста: что можно и что нельзя делать в этот день
9 февраля православные почитают память Иоанна Златоуста: что можно и что нельзя делать в этот день

10 февраля, суббота:

  • Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
  • День памяти преподобных Ефрема Сирина и Феодосия Тотемского.

11 февраля, воскресенье:

  • Собор святых Пермской митрополии.
  • Церковь вспоминает святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского и иконописца, преподобного Андрея Рублёва.

12 февраля, понедельник:

  • Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.

13 февраля, вторник:

  • День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
  • День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и её дочерей.

14 февраля, среда:

  • Церковь вспоминает мученика Трифона и преподобного Петра Галатийского.
  • Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля, четверг:

  • Сретение Господне. В церковном календаре Сретение связано со встречей святого Симеона Богоприимца и маленького Иисуса. Она завершила ветхозаветную историю, лишённую искупительной жертвы Христа.
Чему посвящён праздник Сретение Господне и чего категорически нельзя делать 15 февраля
Чему посвящён праздник Сретение Господне и чего категорически нельзя делать 15 февраля

16 февраля, пятница:

  • Церковь вспоминает праведного Симеона Богоприимца и Анну-пророчицу.
  • День памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского, а также святителя Симеона, епископа Полоцкого, первого епископа Тверского.

17 февраля, суббота:

  • День памяти праведного Кирилла Новоезерского и преподобного Исидора Пелусиотского.

18 февраля, воскресенье:

  • Праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
  • День памяти мученицы Агафии. День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Краткая история иконы Богородицы "Взыскание погибших". Видео © YouTube / Азбука Веры

19 февраля, понедельник:

  • Верующие вспоминают преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского.

20 февраля, вторник:

  • День памяти 1003 мучеников Никомидийских.
  • Церковь вспоминает преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луку Елладского.

21 февраля, среда:

  • День памяти великомученика Феодора Стратилата и пророка Захария-серповидца из двенадцати малых пророков.

22 февраля, четверг:

  • День памяти мученика Никифора, из Антиохии Сирской, преподобных Никифора и Геннадия (Важеезерских).

23 февраля, пятница:

  • Праздник иконы Божией Матери "Огневидная".
  • Собор Новгородских святителей.
  • Церковь вспоминает и молится за всех защитников Отечества.

24 февраля, суббота:

  • День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого, благоверного князя Всеволода Псковского (в святом Крещении Гавриила) и священномученика Власия, епископа Севастийского.

25 февраля, воскресенье:

  • Праздник Иверской иконы Божией Матери.
  • День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Икона из Иверского монастыря. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

Икона из Иверского монастыря. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

26 февраля, понедельник:

  • Церковь вспоминает преподобного Мартиниана и преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского. День памяти святого Мартина Милостивого.

27 февраля, вторник:

28 февраля, среда:

  • Праздник Виленской иконы Божией Матери.
  • День памяти апостола от 70 Онисима.

29 февраля, четверг:

  • Церковь вспоминает мучеников Памфила-пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илию, Даниила, Иеремию, Исайю.

Хор Сретенского монастыря "Величит душа моя Господа". Видео © YouTube / Хор Сретенского монастыря

Какие посты соблюдаются в феврале?

В течение всего февраля продолжается зимний мясоед — это время, когда разрешены скоромные продукты: молоко и его производные, яйца, рыба и, конечно, мясо. Больших и строгих постов в это время нет, но по средам и пятницам рекомендуется отказаться от мясных блюд, молочки и яиц, сделав предпочтение в пользу рыбы и морепродуктов.

На Сретение Господне можно кушать всё: постов в великие праздники нет. Фото © KamranAydinov / Freepik

На Сретение Господне можно кушать всё: постов в великие праздники нет. Фото © KamranAydinov / Freepik

Итак, однодневные посты в феврале:

  • 2 февраля (пятница)
  • 7 февраля (среда)
  • 9 февраля (пятница)
  • 14 февраля (среда)
  • 16 февраля (пятница)
  • 21 февраля(среда)
  • 23 февраля (пятница).

Когда поминают усопших в феврале?

Какие-либо особые дни поминовения усопших в церковном календаре на февраль отсутствуют. Первая Вселенская родительская суббота в 2024 году будет только 9 марта. Однако верующие могут в любой день подать в церквях и храмах записки о поминовении усопших, поставить свечи и поставить продукты на поминальный стол.

Священник объяснил, к чему снятся покойники
Священник объяснил, к чему снятся покойники

Не забывайте и о простой молитве за усопших, которую можно прочитать в любой день и в любой момент, когда этого попросит душа.

Молитва за всякого усопшего

"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Топ-10 святых угодников, или Что попросить в церкви, когда очень нужно
Топ-10 святых угодников, или Что попросить в церкви, когда очень нужно
Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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