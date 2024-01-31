Православные праздники в феврале: Церковный календарь – 2024
Февраль — насыщенный месяц в церковном календаре, ведь на него приходится более 90 православных праздников, главный из которых — Сретение Господне — выпадает на 15 февраля. Life.ru расскажет, кому молиться, когда поститься и как поминать усопших в феврале 2024 года.
Какие православные праздники верующие отмечают в феврале? Фото © Freepik
В последний зимний месяц православные отметят Сретение Господне — праздник, который входит в список 12 самых значимых (двунадесятых) праздников в году, посвящённых событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Кроме того, в феврале верующие вспоминают одну из самых любимых в народе святых — Ксению Петербургскую — и равноапостольного Кирилла, одного из авторов славянской азбуки. А праздники иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и "Взыскание погибших" тоже отмечаются в феврале.
Какой сегодня церковный праздник? Православный календарь на февраль 2024 года. Инфографика © LIFE
Основные церковные праздники в феврале 2024 года
1 февраля, четверг:
- День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.
- День памяти блаженного Феодора, Христа ради юродивого.
- День памяти святого Марка, архиепископа Ефесского.
2 февраля, пятница:
- День преподобного Евфимия Великого – молчальника и Лаврентия-затворника, Печерских.
3 февраля, суббота:
- День памяти преподобного Максима-исповедника.
- День памяти мученика Неофита.
- День памяти преподобного Максима Грека.
4 февраля, воскресенье:
- Собор новомучеников и исповедников Церкви русской.
- День памяти апостола Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина и преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
5 февраля, понедельник:
- Собор Костромских святых.
- День памяти священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. День памяти преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского.
6 февраля, вторник:
- День памяти блаженной Ксении Петербургской.
- День памяти преподобной Ксении Римляныни и мученика Иоанна Казанского.
7 февраля, среда:
- Праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
8 февраля, четверг:
- Церковь вспоминает преподобных Ксенофонта, супругу его Марию и сыновей их: Аркадия и Иоанна.
- День памяти преподобных Ксенофонта Робейского и Симеона Ветхого.
9 февраля, пятница:
- День памяти преподобного Петра Египетского и новомученика Димитрия Константинопольского.
- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля, суббота:
- Праздник Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
- День памяти преподобных Ефрема Сирина и Феодосия Тотемского.
11 февраля, воскресенье:
- Собор святых Пермской митрополии.
- Церковь вспоминает святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского и иконописца, преподобного Андрея Рублёва.
12 февраля, понедельник:
- Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.
13 февраля, вторник:
- День памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского.
- День памяти бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц Афанасии и её дочерей.
14 февраля, среда:
- Церковь вспоминает мученика Трифона и преподобного Петра Галатийского.
- Предпразднство Сретения Господня.
15 февраля, четверг:
- Сретение Господне. В церковном календаре Сретение связано со встречей святого Симеона Богоприимца и маленького Иисуса. Она завершила ветхозаветную историю, лишённую искупительной жертвы Христа.
16 февраля, пятница:
- Церковь вспоминает праведного Симеона Богоприимца и Анну-пророчицу.
- День памяти равноапостольного Николая, архиепископа Японского, а также святителя Симеона, епископа Полоцкого, первого епископа Тверского.
17 февраля, суббота:
- День памяти праведного Кирилла Новоезерского и преподобного Исидора Пелусиотского.
18 февраля, воскресенье:
- Праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
- День памяти мученицы Агафии. День памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
Краткая история иконы Богородицы "Взыскание погибших". Видео © YouTube / Азбука Веры
19 февраля, понедельник:
- Верующие вспоминают преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского.
20 февраля, вторник:
- День памяти 1003 мучеников Никомидийских.
- Церковь вспоминает преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луку Елладского.
21 февраля, среда:
- День памяти великомученика Феодора Стратилата и пророка Захария-серповидца из двенадцати малых пророков.
22 февраля, четверг:
- День памяти мученика Никифора, из Антиохии Сирской, преподобных Никифора и Геннадия (Важеезерских).
23 февраля, пятница:
- Праздник иконы Божией Матери "Огневидная".
- Собор Новгородских святителей.
- Церковь вспоминает и молится за всех защитников Отечества.
24 февраля, суббота:
- День памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого, благоверного князя Всеволода Псковского (в святом Крещении Гавриила) и священномученика Власия, епископа Севастийского.
25 февраля, воскресенье:
- Праздник Иверской иконы Божией Матери.
- День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Икона из Иверского монастыря. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke
26 февраля, понедельник:
- Церковь вспоминает преподобного Мартиниана и преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского. День памяти святого Мартина Милостивого.
27 февраля, вторник:
- День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
- Церковь вспоминает преподобного Авксентия и преподобного Исаакия, затворника Печерского.
28 февраля, среда:
- Праздник Виленской иконы Божией Матери.
- День памяти апостола от 70 Онисима.
29 февраля, четверг:
- Церковь вспоминает мучеников Памфила-пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илию, Даниила, Иеремию, Исайю.
Хор Сретенского монастыря "Величит душа моя Господа". Видео © YouTube / Хор Сретенского монастыря
Какие посты соблюдаются в феврале?
В течение всего февраля продолжается зимний мясоед — это время, когда разрешены скоромные продукты: молоко и его производные, яйца, рыба и, конечно, мясо. Больших и строгих постов в это время нет, но по средам и пятницам рекомендуется отказаться от мясных блюд, молочки и яиц, сделав предпочтение в пользу рыбы и морепродуктов.
На Сретение Господне можно кушать всё: постов в великие праздники нет. Фото © KamranAydinov / Freepik
Итак, однодневные посты в феврале:
- 2 февраля (пятница)
- 7 февраля (среда)
- 9 февраля (пятница)
- 14 февраля (среда)
- 16 февраля (пятница)
- 21 февраля(среда)
- 23 февраля (пятница).
Когда поминают усопших в феврале?
Какие-либо особые дни поминовения усопших в церковном календаре на февраль отсутствуют. Первая Вселенская родительская суббота в 2024 году будет только 9 марта. Однако верующие могут в любой день подать в церквях и храмах записки о поминовении усопших, поставить свечи и поставить продукты на поминальный стол.
Не забывайте и о простой молитве за усопших, которую можно прочитать в любой день и в любой момент, когда этого попросит душа.
Молитва за всякого усопшего
"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".