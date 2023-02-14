Чему посвящён праздник Сретение Господне и чего категорически нельзя делать 15 февраля
Сретение Господне — один из двунадесятых праздников у православных. Простыми словами Лайф рассказывает, что это такое, и объясняет, что нужно делать 15 февраля, чтобы неудачи обошли стороной.
Что нужно и чего категорически нельзя делать на Сретение Господне 15 февраля — в материале Лайфа. Обложка © Flickr / Троице-Сергиева лавра
15 февраля православный мир отмечает Сретение Господне. Этот двунадесятый праздник открывает подготовку к Великому посту, который в 2023-м начнётся 27 февраля. Расскажем, какое значение несёт в себе Сретение и как лучше провести завтрашний день.
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Что означает Сретение Господне?
По словам священника Николая Савченко, история Сретения берёт начало в дохристианском периоде. В Иерусалиме около 300 лет до н.э. жил праведник Симеон. Он оказался в числе переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с языка евреев на греческий. Симеон взялся за работу и в ветхозаветной книге пророка Исайи обнаружил строки, озадачившие его: "Се Дева во чреве приимет и родит Сына". Праведник решил, что в предложении ошибка. Когда он попытался исправить слово "Дева" на "Жена", его кисть остановил ангел. Посланник небес поклялся, что Симеон не умрёт, пока воочию не убедится в истинности этого пророчества.
Всё исполнилось, как и было обещано ангелом. На 40-й день после рождения Иисуса Мария принесла сына в храм, чтобы посвятить Богу. Симеону на тот момент было 300 лет, и праведник наконец увидел чудо собственными глазами. По преданию, старец взял малыша на руки и воскликнул: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром".
Почему празднуют Сретение Господне? Отмечать его начали ещё в V веке. По мнению богословов, Сретение — это день, когда в лице святого ветхозаветного старца Симеона Ветхий Завет встречается с Новым Заветом — с христианством в облике младенца Иисуса. По сути, Сретение посвящено принесению младенца Христа в иерусалимский храм. 15 февраля принято освящать воду — она считается такой же сильной, как и крещенская.
Сретение Господне: икона
Центральное изображение иконографии Сретения Господня — фигура младенца Христа, которого на руках держит старец Симеон Богоприимец. Фото © Flickr / Троице-Сергиева лавра
На иконе Сретения Господня изображён старец Симеон Богоприимец, который держит на руках Богомладенца Христа. Их фигуры, напомним, символизируют собой встречу Нового Завета и Ветхого. На иконе также изображена пророчица Анна, дочь Фануила. Что просят на Сретение Господне? 15 февраля в церкви можно просить о помощи, например в создании семьи, также о защите детей, если их нет — о благополучной беременности и родах.
Что нужно делать на Сретение Господне?
На Сретение нужно отпустить обиды на тех, кто случайно вас обидел, и самому попросить прощения у тех, кого вы ненароком задели, оскорбили. Отец Николай заметил, что 15 февраля следует особенно чтить стариков и несовершеннолетних.
Стариков чтят в память о старце Симеоне, а детишек — в честь Иисуса Христа
Что нельзя делать на Сретение Господне?
На Сретение категорически нельзя заниматься грязной и тяжёлой физической работой. Кроме того, запрещается ссориться, выяснять отношения, учинять распри. Не стоит устраивать шумные гуляния и алкогольные возлияния. Церковь не одобряет венчание 15 февраля, поэтому лучше перенести такое торжество, пишет "Вечерняя Москва".
Какие приметы на Сретение Господне?
Со Сретением связано множество примет, которые касаются погоды весной, а ещё — земледелия. Так, если 15 февраля небо будет звёздным, а вечером ударит мороз, тепла ещё долго не ждите. Если на Сретение наблюдаете оттепель, значит, весна не за горами. Наши предки предсказывали так: "На Сретеньев день снежок — весною дожжок". Если простыми словами, выпавший 15 февраля снег — к долгой и дождливой весне. Кроме того, снежный покров утром на Сретение сулил урожай ранних хлебов. Если же снег шёл в полдень — к хлебам средним, вечером — поздним.
Садоводы верили, что на Сретение нужно трясти деревья руками, чтобы те были с плодами, добавляет kp.ru. Метель и вьюга 15 февраля не были предвестниками чего-то хорошего — наоборот, указывали на то, что обильного урожая ждать не приходится.
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