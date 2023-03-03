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2 марта, 22:56

Врач рассказала, кому перед соблюдением поста нужно пройти обследование

Эндокринолог Бартенева: При наличии болезней перед соблюдением поста нужно посетить врача

Люди, которые подвержены развитию дефицита определённых витаминов и микроэлементов в организме, должны обследоваться, прежде чем приступать к соблюдению Великого поста. Такой совет дала эндокринолог-диетолог Анна Бартенева.

"Для пациентов, имеющих предрасполагающие факторы к развитию различных дефицитов, таких как избыточная масса тела, патология ЖКТ, донорство, хроническая кровопотеря, пожилой возраст, беременность, перед тем как принять решение, соблюдать пост или нет, рекомендую обратиться к врачу и при необходимости дообследоваться и подобрать поддерживающую терапию", — рассказала Бартенева "Газете.Ru".

Она напомнила, что в Великий пост из рациона исключаются все продукты животного происхождения, включая молочку и яйца. Это может провоцировать развитие дефицита важных для организма веществ.

Эндокринолог посоветовала разнообразить меню и тем, кто ранее не испытывал проблем с дефицитом железа и прочих микроэлементов. Продукты должны быть также насыщены макро- и микроэлементами. Бартенева советует съедать хотя бы по полкило фруктов и овощей в день, а также помнить о цельнозерновых крупах и бобовых.

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Ранее врач-реаниматолог Евгений Дубович рассказал, что с середины Великого поста в больницы часто попадают пациенты с "убитым" пищеварением и тяжёлыми диагнозами. Это происходит из-за того, что люди сначала держат пост, а потом начинают объедаться тяжёлой пищей.


Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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