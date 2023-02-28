Врач перечислила главные ошибки во время Великого поста

Во время поста многие люди совершают ошибки, питаясь однообразной едой. Как рассказала в беседе Ura.ru врач-терапевт "Инвитро-Урал" Марина Константинова, перед тем как решиться соблюдать Великий пост, лучше всего проконсультироваться со специалистом, ведь из-за незнания можно нанести вред здоровью.

По словам медика, главной ошибкой при соблюдении поста является потребление однообразной еды и несбалансированное питание. К тому же некоторые едят в этот период исключительно сладкую или солёную пищу. Многие не знают, что при употреблении углеводов происходит рост уровня глюкозы в крови, а в случае с солениями — задержка жидкости.

"Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные. Неправильно выбирать в магазине продукты со словом "постное", так как в их состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов", — объяснила Константинова.

Если строго соблюдать пост, то в некоторых случаях организм также начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов, что чревато развитием анемии. Поэтому, прежде чем решить поститься, следует проконсультироваться с медиком, чтобы пройти минимальный комплекс обследований.