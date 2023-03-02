Эндокринолог призвала россиян отказаться от детокса из-за риска получить обратный эффект

Только специалист может назначать детокс-дни, иначе отказ от твёрдой пищи приведёт к сбою в работе всех систем в организме, снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач – эндокринолог-диетолог-нутрициолог и эксперт компании Biogena Мария Скибицкая.

Она объяснила, что детокс-день считается быстрым способом улучшения самочувствия и очищения организма. Однако это не самый хороший способ избавиться от вредных веществ. Дело в том, что каждый человек обладает собственной детокс-системой — это почки, печень, лёгкие, лимфатическая система и кишечник. Если органы нормально работают и получают все необходимые микронутриенты, то и не накапливают вредные вещества.

"Поэтому детокс-дни могут назначаться только врачом при индивидуальных показаниях, например, в случае пищевого или алкогольного отравления", — подчеркнула эндокринолог.

Пищеварительная система взрослого человека требует переваривания кусковой, пережёванной еды. Как объяснила врач, при измельчении продукта повышается его гликемический индекс. А резкий отказ от твёрдой пищи на долгое время или же переход на однодневную диету из фруктовых или овощных смузи может привести к неприятным последствиям для организма.

"Для организма непривычный рацион — это стресс, который приводит к сбою в работе систем. Одним из последствий может стать снижение иммунитета человека, а это прямой путь к развитию инфекционных и бактериальных заболеваний", — рассказала Скибицкая.

А ещё люди, устраивающие себе детокс-день для похудения, рискуют получить обратный эффект: откат и набор лишнего веса обычно случаются после возвращения к привычному рациону. Чтобы выяснить, нужна ли организму детоксикация, отметила эндокринолог-диетолог, следует обратиться к специалисту и уже вместе с ним проанализировать систему питания. По словам врача, может быть и такое, что достаточно просто внести некоторые коррективы в ежедневный рацион.