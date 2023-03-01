Желающих похудеть к лету предостерегли от приёма "волшебных" таблеток

Люди, страдающие лишним весом, часто пытаются похудеть с помощью различных препаратов, которые бесконтрольно продаются в аптеках. Однако такой способ может сильно навредить организму вместо того, чтобы помочь. Как отметила врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом, не владея медицинскими знаниями о процессах организма, невозможно знать, как тот или иной препарат повлияет на здоровье.

Эксперт отметила, что существует несколько видов соответствующих биологически активных добавок. Так, есть жиросжигатели, которые ускоряют жировой обмен и уменьшают усвояемость углеводов. При этом приём подобных препаратов может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями. Кроме того, при употреблении таблеток для похудения происходит расщепление всех поступающих липидов, в процессе распада образовываются глицерин и свободные жировые кислоты, которые поступают в кровяное русло. Следовательно, препараты при несоблюдении рекомендаций по питанию оказывают обратное действие.

"Таблетки, которые ускоряют обменные процессы в организме, опасны побочными эффектами, начиная от головокружения и заканчивая пищевыми нервными расстройствами", — добавила Мансурова.

Она отметила, что существуют также аноректики, которые подавляют аппетит, действуя посредствам сибутрамина – вещества, посылающего в мозг сигнал о насыщении. Однако этот элемент часто становится причиной развития депрессии, бессонницы, усиления сердцебиения, тошноты, головных болей, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. А после окончания курса "лечения" аппетит не поддаётся контролю, что чревато, как минимум, набором веса.

Пожалуй, самыми распространёнными и известными препаратами для похудения являются слабительные, которые способствуют скорейшему выведению наружу отработанных пищевых масс. Существуют и диуретики, они выводят излишки жидкости, избавляя от отёков. Однако вместе с тем из организма выводятся минералы, такие как кальций, калий и натрий. В итоге человек чувствует чрезмерную слабость, ухудшается состояние волос, ногтей, кожи, происходит расстройство нервной системы.

"Самыми же безопасными средствами являются таблетки для похудения, разработанные на основе целлюлозы, клетчатки и крахмала. Они не оказывают негативного влияния на организм, сокращая размер порций, а также налаживают перистальтику кишечника", — подчеркнула диетолог.

Мансурова добавила, что глюкоманнан, линолевая кислота, экстракт зеленого кофе, чая, гуаровая камедь, хром — это те пищевые добавки, которые есть в свободном доступе, но их эффективность не доказана. При этом среди побочных действий таких препаратов головокружения, тошнота, диарея и запоры.

"Если вы страдаете лишним весов, я настоятельно рекомендую обратиться к диетологу, и врач вам пропишет подходящие препараты, которые окажут положительное влияние и не нанесут вреда здоровью", — заключила специалист.