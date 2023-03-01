Рыбные дни — не пропускать: Диетолог дала советы, как питаться в Великий пост

Во время Великого поста не стоит пропускать рыбные дни, а также лучше будет отдать предпочтение цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам. Об этом РИА "Новости" рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Поскольку на время поста из рациона исключаются продукты – источники белка животного происхождения и резко ограничивается употребление рыбы и морепродуктов, то для того, чтобы сделать рацион более сбалансированным и обеспечить организм белком, необходимо ежедневно включать в рацион питания продукты, богатые растительным белком. Это различные виды бобовых — горох, фасоль, нут, чечевица, маш, бобы, а также хлеб и крупы. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам — гречневой, овсяной, пшённой, перловой, бурому рису, макаронным изделиям из твердых сортов", — отметила Стародубова.

Специалист обратила внимание на то, что бобовые являются источниками медленных углеводов, которые обеспечивют организм витаминами и энергией. Хорошим источником растительного белка также являются орехи, в которых содержатся витамины группы В, каротиноиды, витамин Е, калий, магний, кальций, фосфор, магний, селен, биофлавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты. Однако не стоит забывать об их высокой калорийности.

Ежедневный рацион питания постящегося должен включать в себя не менее 400 граммов овощей и фруктов, которые можно использовать как в свежем виде, так и делать из них различные блюда — запеканки, супы и другие. А вот от алкоголя нужно отказаться, тогда как употребление солений и продуктов с большим количеством сахара рекомендуется ограничить.