Названы 5 продуктов, которые любит печень

Чтобы поддержать работу печени, нужно пересмотреть своё питание, включив в него свёклу, мясо и морепродукты. Об этом Лайфу рассказала врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семёнова.

"Печень — важный орган, который не только принимает участие в пищеварении, но и занимается обменом веществ, вырабатывает белки, холестерин, желчь, расщепляет токсины в виде алкоголя и лекарства. Поэтому важно следить за её работой и состоянием", — пояснила она и назвала пять важных продуктов для восстановления этого органа.

Первое — сырая свёкла. В ней много клетчатки, и она идеально подходит для налаживания пищеварения, уменьшает количество вредных бактерий. Этот овощ является источником бетаина (триметилглицин), который способствует переработке жиров, поэтому именно свёкла хорошо очищает печень, объяснила медик.

Второе — это нежирные сорта мяса и рыбы, водоросли, морепродукты. В них — высокий процент содержания таурина. Он является основным желчеобразующим компонентом, защищающим организм, в том числе и ткани печени.

Третье — растительные масла, особенно тыквенное и оливковое. Они полезны для пациентов с заболеваниями печени. По словам доктора, полезными свойствами обладают только натуральные "живые" масла, то есть нерафинированные — после первого холодного отжима.

"Четвёртое — это горькие овощи. К таким относятся рукола, артишок, брокколи, редиска. Все они содержат огромное количество клетчатки и полезных свойств, нормализующих отток желчи. Экстракты брюссельской капусты и брокколи повышают уровень ферментов детоксикации и защищают печень от повреждений", — продолжила Семёнова.

Пятое — это кофе. Его частое употребление замедляет заболевания печени, предотвращая накопление жиров и коллагена, убирает воспаление и увеличивает уровень антиоксиданта глутатиона. Также кофе снижает риск развития цирроза.