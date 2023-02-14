Как "почистить" печень после отказа от алкоголя в 4 шага
Врач Ломова: Спорт, правильное питание и отказ от спиртного помогут восстановить печень
Как известно, во время длительного приёма алкоголя серьёзно страдает печень, ведь спиртное является крайне токсичным веществом для этого органа. Восстановить его — процесс непростой, но вполне реальный. Как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Ломова.
"Злоупотребление алкоголем грозит развитием стеатоза, цирроза печени, развитием кардиомиопатии и даже онкологических заболеваний, в частности рака печени. На начальных стадиях поражения печени, стадия стеатоза, можно быстро вернуть нормальное состояние печени", — объяснила врач.
1. Полный отказ от приёма алкоголя
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В первую очередь нужно отказаться от приёма алкоголя, снизить вес при необходимости и пересмотреть рацион питания. Если печень уже серьёзно поражена и возник фиброз, нужно обратиться к врачу. Он подберёт индивидуальную терапию для пациента в зависимости от его лабораторных показателей крови и инструментальных исследований. Но отказ от алкоголя, соблюдение режима и приверженность терапии помогают значительно улучшить состояние печени, объяснила медик.
2. Питание
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Немаловажным моментом в вопросе восстановления печени является и питание, которое должно быть разнообразным и сбалансированным. По словам собеседницы Лайфа, калорийность рациона должна составлять не менее двух тысяч килокалорий в сутки. К тому же обязательным условием является содержание белка не менее 1–1,5 грамма на килограмм массы тела пациента. Также рекомендуется ограничить употребление соли, консервированных продуктов, колбас, жирной, острой и жареной пищи. Вместо этого лучше отдать предпочтение овощам, зелени, ягодам, нежирным сортам мяса и рыбы.
3. Достаточный питьевой режим
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Поможет организму в борьбе за здоровую печень и правильный питьевой режим. Как объяснила Ломова, ежедневное потребление обычной воды комнатной температуры в достаточном количестве способствует ускорению избавления от накопленных токсических веществ.
4. Помощь с использованием медикаментов
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На сегодняшний день на рынке представлено большое разнообразие лекарственных препаратов, способных помочь в восстановлении печени. Однако гастроэнтеролог призвала не забывать, что медикаменты врач-гепатолог подбирает индивидуально.
5. Физическая активность
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И заключительным этапом на пути к здоровой печени будет физическая активность. По словам врача, спорт способствует большему снабжению органов и тканей кислородом, что, в свою очередь, обеспечивает быстрое восстановление организма.
Ранее нарколог Холдин предупредил, что смешивание алкоголя с антибиотиками может привести к циррозу печени. По его словам, при смешивании алкогольных напитков опьянение будет возникать быстрее, а из-за более интенсивной интоксикации головная боль станет сильнее, поэтому специалист призвал воздержаться от хаотичного употребления спиртного.
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