Дима Билан рассказал, почему решил начать следовать здоровому образу жизни

Российский певец Дима Билан решил вести здоровый образ жизни из-за потери близких по духу людей и плохого самочувствия. Об этом он рассказал в интервью изданию Hello. По словам артиста, на него в том числе сильно повлияла смерть Александра Градского.

"Одно только осознание того, что он ушёл, опустошает меня... Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением... Меня ушатало", — отметил Билан.

Он рассказал, что ему пришлось разобраться с собой. Певец понял, что важно вовремя замечать сигналы, которые посылает жизнь. Кроме потери близких на него повлияли и проблемы со здоровьем в последние годы. Билан добавил, что устал от этого и решил измениться.