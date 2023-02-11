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11 февраля, 15:06

Дима Билан рассказал, почему решил начать следовать здоровому образу жизни

Российский певец Дима Билан решил вести здоровый образ жизни из-за потери близких по духу людей и плохого самочувствия. Об этом он рассказал в интервью изданию Hello. По словам артиста, на него в том числе сильно повлияла смерть Александра Градского.

"Одно только осознание того, что он ушёл, опустошает меня... Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением... Меня ушатало", — отметил Билан.

Он рассказал, что ему пришлось разобраться с собой. Певец понял, что важно вовремя замечать сигналы, которые посылает жизнь. Кроме потери близких на него повлияли и проблемы со здоровьем в последние годы. Билан добавил, что устал от этого и решил измениться.

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Ранее Дима Билан заявил, что больше не употребляет алкоголь. В одном из интервью он вспомнил неприятные истории, которые произошли с ним под воздействием спиртного.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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