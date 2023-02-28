В чём уникальность кетогенной диеты и для кого она опасна — объясняет врач
Врач Мухина рассказала о кетогенной диете и призвала ею не увлекаться
Кетогенная диета стала модным трендом, однако без соблюдения определённых правил она может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
"Кетогенная диета в последнее время стала очень популярна, особенно у тех людей, кто страдает от ожирения и уже прошли все диеты, перепробовали всевозможные детоксы, курсы голодания, очистки и вдруг — о чудо, стали худеть на жире!" — отметила она.
Речь идёт о низкоуглеводном способе питания с минимумом белка и повышенным потреблением жира. Такая диета действительно может помочь сбросить вес, но важно соблюсти ряд условий. Необходимо создать состояние кетоза, при котором кетоны заменят глюкозу как источник энергии, а также уменьшить содержание сахара в крови, практически полностью исключив углеводы (в самом строгом варианте — десять граммов в день).
Придётся отказаться от хлеба, сладостей, выпечки, крахмалистых овощей, фруктов, круп и тому подобных продуктов. Но нельзя забывать, что понижение потребления углеводов до нуля вызывает отсутствие инсулина в крови, предупредила врач. Количество жирных продуктов в день должно составлять 75% рациона, углеводов 10%, белка 15%. Что же выходит в итоге?
"В отсутствие глюкозы организм вынужден сжигать жир, из которого образуются кетоны, которые могут использоваться клетками организма в качестве источника энергии. Вызванная такой диетой гипогликемия — снижение сахара в крови значительно снижает риск появления диабета, онкологии, жирового гепатоза и устраняет все воспалительные процессы в организме", — объяснила Мухина.
Она подчеркнула, что, понизив уровень углеводов и инсулина, организм начинает метаболизировать жир в энергию кетонов. К слову, такая диета даёт очень хорошие результаты излечения эпилепсии у детей в связи с тем, что устраняет нейровоспаление, вызывающее в некоторых случаях эпиактивность. Но у такого способа питания есть противопоказания.
"Первый тип сахарного диабета, второй тип сахарного диабета (по согласованию с врачом диета допустима в условиях стационара). Болезнь желчного пузыря (или его отсутствие). Заболевания почек (мочекаменная болезнь), печени, поджелудочной железы. Артериальная гипертензия, атеросклероз", — перечислила собеседница Лайфа.
Важно знать, что кетоз может перейти в кетоацидоз — тяжёлое состояние, из которого придётся выводить пациента капельницами, а иногда и реанимацией, отметила доктор. Поэтому, по её убеждению, диета подходит лишь для краткосрочного периода, чтобы устроить встряску организму.
Ранее Лайф писал, что сбросить лишние килограммы можно, если сократить объём потребляемых калорий на 20%. Об этом сообщила диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева.
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