В чём уникальность кетогенной диеты и для кого она опасна — объясняет врач

Кетогенная диета стала модным трендом, однако без соблюдения определённых правил она может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

"Кетогенная диета в последнее время стала очень популярна, особенно у тех людей, кто страдает от ожирения и уже прошли все диеты, перепробовали всевозможные детоксы, курсы голодания, очистки и вдруг — о чудо, стали худеть на жире!" — отметила она.

Речь идёт о низкоуглеводном способе питания с минимумом белка и повышенным потреблением жира. Такая диета действительно может помочь сбросить вес, но важно соблюсти ряд условий. Необходимо создать состояние кетоза, при котором кетоны заменят глюкозу как источник энергии, а также уменьшить содержание сахара в крови, практически полностью исключив углеводы (в самом строгом варианте — десять граммов в день).

Придётся отказаться от хлеба, сладостей, выпечки, крахмалистых овощей, фруктов, круп и тому подобных продуктов. Но нельзя забывать, что понижение потребления углеводов до нуля вызывает отсутствие инсулина в крови, предупредила врач. Количество жирных продуктов в день должно составлять 75% рациона, углеводов 10%, белка 15%. Что же выходит в итоге?

"В отсутствие глюкозы организм вынужден сжигать жир, из которого образуются кетоны, которые могут использоваться клетками организма в качестве источника энергии. Вызванная такой диетой гипогликемия — снижение сахара в крови значительно снижает риск появления диабета, онкологии, жирового гепатоза и устраняет все воспалительные процессы в организме", — объяснила Мухина.

Она подчеркнула, что, понизив уровень углеводов и инсулина, организм начинает метаболизировать жир в энергию кетонов. К слову, такая диета даёт очень хорошие результаты излечения эпилепсии у детей в связи с тем, что устраняет нейровоспаление, вызывающее в некоторых случаях эпиактивность. Но у такого способа питания есть противопоказания.

"Первый тип сахарного диабета, второй тип сахарного диабета (по согласованию с врачом диета допустима в условиях стационара). Болезнь желчного пузыря (или его отсутствие). Заболевания почек (мочекаменная болезнь), печени, поджелудочной железы. Артериальная гипертензия, атеросклероз", — перечислила собеседница Лайфа.

Важно знать, что кетоз может перейти в кетоацидоз — тяжёлое состояние, из которого придётся выводить пациента капельницами, а иногда и реанимацией, отметила доктор. Поэтому, по её убеждению, диета подходит лишь для краткосрочного периода, чтобы устроить встряску организму.