Врач рассказал, как прогулки и диета помогут избежать проблем с сердцем

Основными симптомами сердечной недостаточности являются одышка, отёчность ног, слабость и утомляемость. Об этом Лайфу рассказал терапевт и кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов. По его словам, признаки такого недуга не характерны именно для сердечных заболеваний, они также могут встречаться при болезни бронхов и лёгких, поражении щитовидной железы, печени и других органов.

"Поэтому при диагностике сердечной недостаточности в первую очередь нужно доказать, что эти симптомы связаны именно с заболеванием сердца. Для диагностики сердечной недостаточности необходимо выполнить ЭКГ, ЭХО, КГ, УЗИ сердца", — отметил медик.

По словам доктора, основными причинами развития сердечной недостаточности являются повышенное давление, миокардит, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, поражение клапана сердца, а также аритмия.

Среди основных принципов лечения сердечной недостаточности кардиолог назвал нормализацию артериального давления, которое должно быть в пределах 120 на 80. При отёчном синдроме нужно принимать мочегонные препараты, также рекомендован приём лекарств, поддерживающих сердечную мышцу.

Важно соблюдать диету, исключив из рациона соль и продукты, в которых она содержится, помнить о водном балансе. При тяжёлой сердечной недостаточности рекомендуется ограничить приём жидкости до 800 граммов в сутки.

"Иногда сердечная недостаточность развивается исключительно на фоне высокого пульса, на фоне фибрилляции предсердий с частотой пульса 100–120. Нормальная частота пульса в покое должна быть от 60 до 80 ударов минуту", — сказал врач.

Османов также посоветовал поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Важно делать дыхательные упражнения, которые воздействуют на нервную систему и благотворно влияют на профилактику сердечной недостаточности.