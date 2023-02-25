Врач рассказал, как прогулки и диета помогут избежать проблем с сердцем
Кардиолог Османов назвал слабость и одышку симптомами сердечной недостаточности
Основными симптомами сердечной недостаточности являются одышка, отёчность ног, слабость и утомляемость. Об этом Лайфу рассказал терапевт и кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов. По его словам, признаки такого недуга не характерны именно для сердечных заболеваний, они также могут встречаться при болезни бронхов и лёгких, поражении щитовидной железы, печени и других органов.
"Поэтому при диагностике сердечной недостаточности в первую очередь нужно доказать, что эти симптомы связаны именно с заболеванием сердца. Для диагностики сердечной недостаточности необходимо выполнить ЭКГ, ЭХО, КГ, УЗИ сердца", — отметил медик.
По словам доктора, основными причинами развития сердечной недостаточности являются повышенное давление, миокардит, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, поражение клапана сердца, а также аритмия.
Среди основных принципов лечения сердечной недостаточности кардиолог назвал нормализацию артериального давления, которое должно быть в пределах 120 на 80. При отёчном синдроме нужно принимать мочегонные препараты, также рекомендован приём лекарств, поддерживающих сердечную мышцу.
Важно соблюдать диету, исключив из рациона соль и продукты, в которых она содержится, помнить о водном балансе. При тяжёлой сердечной недостаточности рекомендуется ограничить приём жидкости до 800 граммов в сутки.
"Иногда сердечная недостаточность развивается исключительно на фоне высокого пульса, на фоне фибрилляции предсердий с частотой пульса 100–120. Нормальная частота пульса в покое должна быть от 60 до 80 ударов минуту", — сказал врач.
Османов также посоветовал поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Важно делать дыхательные упражнения, которые воздействуют на нервную систему и благотворно влияют на профилактику сердечной недостаточности.
Ранее врач – терапевт-кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов перечислил пять факторов риска поражения сердца и сосудов и рассказал, как каждый из них влияет на здоровье человека.
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