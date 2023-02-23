Врач рассказал, что влияет на здоровье сердца и сосудов и как себя обезопасить

Врач – терапевт-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов в разговоре с Лайфом перечислил пять факторов риска поражения сердца и сосудов и рассказал, как именно каждый из них влияет на здоровье человека.

Повышенное давление

"Каждый человек должен знать своё давление и периодически его контролировать. Если при измерении на регулярной основе уровень давления достигает 140 на 90, это повод обратиться к врачу и, возможно, начать приём препаратов для снижения давления", — заметил врач.

Для того чтобы поддерживать нормальное давление, необходимо ограничить потребление еды с поваренной солью, следить за массой тела и вести здоровый образ жизни.

Курение

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"Курение — это ключевой фактор риска, который поражает эндотелий — внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Эндотелий — это орган, выделяющий специальные вещества, которые, в частности, определяют тонус сосудов, его расширение. А также именно в эндотелии развивается атеросклеротическая бляшка", — добавил Османов.

Кроме того, есть целый ряд заболеваний, с которыми сталкиваются именно курильщики. Например, облитерирующий эндартериит, приводящий к постоянному спазму и закрытию артерий (в основном нижних конечностей). Часто заболевание может послужить причиной их ампутации.

Холестерин

"Обмен холестерина имеет ключевое значение в развитии атеросклероза. Самым важным компонентом в обмене холестерина являются липопротеиды низкой плотности — их избыток в крови приводит к появлению на сосудистой стенке бляшек, способствующих ухудшению качества кровотока. Этот процесс является основой развития атеросклероза", — рассказал Османов.

Избежать поражения артерий и развития атеросклероза и дальнейших осложнений помогут препараты для снижения уровня холестерина. При этом его необходимый уровень у каждого человека индивидуальный в зависимости от степени риска, который определяется курением, глюкозой и креатинином.

Повышенный сахар в крови

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"Нарушение углеводного обмена является одним из главных факторов развития диабета. Сахарный диабет возникает из-за нарушения функций поджелудочной железы или расстройства регуляции клеток, при котором даже достаточное образование инсулина не способствует уменьшению уровня сахара в крови. Сахарный диабет — это ключевое заболевание, которое приводит к комплексному нарушению обмена. Проявлением может быть: поражение сосудов, быстрое развитие атеросклероза и повышение риска инфарктов, инсультов, поражение концевых участков нервов, кровеносных сосудов, глаз и почек", — рассказал врач.

Кроме того, он может привести к нарушению работы головного мозга, снижению памяти и уровня интеллекта. Однако минимизировать риски осложнений можно, если поддерживать нормальный уровень глюкозы. Основными факторами риска развития сахарного диабета можно назвать ожирение, патологии поджелудочной железы, низкую физическую активность, неблагоприятную наследственность. В таком случае необходимо вести здоровый образ жизни, ограничить потребление живых жиров, выпечки и сладкого, а также следить за весом.

Повышение креатинина

"Повышение креатинина является признаком почечной недостаточности. Почки являются главной выделительной системой в организме, а также участвуют в регулировании давления. Поэтому показатель креатинина должен обязательно входить в плановую диспансеризацию", — отметил Османов.

Обратиться к врачу и пройти необходимое лечение нужно при пограничном или повышенном уровне креатинина. Однако в первую очередь стоит ограничить потребление поваренной соли, которая нарушает работу почек.