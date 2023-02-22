Названа неожиданная причина появления морщин и второго подбородка

При появлении морщин или второго подбородка далеко не всегда нужно бежать за "уколами красоты", предупредила врач-пародонтолог Мария Доржиева в беседе с РИА "ФедералПресс". По её словам, причиной эстетических проблем может оказаться неправильное положение челюсти, что способна изменить ортодонтия — "нехирургический facelifting".

Она привела пример появления второго подбородка у человека без лишнего веса: нижняя челюсть смещается назад, уменьшая полость во рту, и язык меняет позицию.

"И это тоже нас старит, и это тоже можно поправить", — подчеркнула Доржиева.

По словам пародонтолога, сегодня люди редко обращаются к стоматологам с данной проблемой, хотя это, как и головные боли, зачастую именно их юрисдикция. Именно к ортодонту нужно идти в первую очередь, дабы вернуть челюсти правильное положение.

"Или как минимум такое восстановление значительно упростит работу хирургов и косметологов, а также сделает эффект от неё более заметным и стабильным", — заключила она.