Названа неожиданная причина неправильного прикуса у детей и простой способ её устранить

В случае расположения уздечки верхней губы слишком низко к десне у человека может появиться атрофия — поднятие десны передних зубов, неправильный прикус, а также диастема — щель между ними. Врач – стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук Алексей Шарин рассказал Лайфу, что исправить это может простая пластика.

Из-за низкого прикрепления уздечки могут развиться патологии прикуса и речевые нарушения. Во взрослом возрасте наличие данной патологии мешает, как правило, протезированию. Поэтому, когда идёт ортодонтическая подготовка, ортодонты часто заказывают пластику верхней губы для того, чтобы правильно поставить зубы. Также низкое прикрепление уздечки верхней губы может приводить к травмам во время чистки зубов. Патология прикрепления губы создаёт ограничения в её подвижности Алексей Шарин

По словам Шарина, идеальным возрастом для проведения операции будет пять-восемь лет из-за смены молочных зубов на постоянные, что поможет правильно сформировать новые зубы и не допустить появления диастемы. Тем не менее вмешательство проводится и подросткам, и взрослым, и при необходимости даже младенцам. Во втором случае пластика может не принести ожидаемого результата, лишь облегчив протезирование.

Само вмешательство проводится двумя способами: лазером или скальпелем. Первый вариант обычно применяется к детям, так как менее травматичен, не требует швов и длительной ребилитации. Второй — в случае утолщения уздечки. Стоматолог заверил, что период восстановления занимает максимум две недели.

"Противопоказания к проведению пластики уздечки верхней губы общехирургичские: склонность к образованию келоидных рубцов, болезни крови, хронические заболевания в стадии обострения, патологии слизистой оболочки полости рта", — заключил стоматолог.