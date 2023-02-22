Врач объяснила, когда выпадение волос — повод бить тревогу и бежать к трихологу

Практически каждая женщина уделяет большое внимание уходу за волосами. Не отстают в этом вопросе и мужчины. Как известно, выпадение волос — закономерный физиологический процесс, но в некоторых случаях человеку может понадобиться помощь специалиста. Когда при потере волос стоит бить тревогу и бежать к врачу, в беседе с Лайфом рассказала трихолог Наталия Жовтан.

"Нужно понимать, что в норме волос выпадает от 50 до 150 стержней в сутки. Но для кого-то 150 не будет заметным фактом, а кто-то и при 50 станет бить тревогу. Это будет касаться тех, у кого от природы небольшой генетический запас, у кого тонкие и склонные к сечению, не имеющие достаточно большого объёма волосы", — объяснила врач.

Вместе с тем медик пояснила, что с момента рождения до момента смерти количество волосяных фолликулов остаётся постоянным, чего нельзя сказать о качестве. С возрастом происходит истончение стержня, волосы становятся более тонкими. Например, это можно увидеть у лысеющих мужчин, у которых в области макушки и естественного завитка присутствуют прозрачные волосы, что создаёт эффект проплешины.

Если человек замечает, что волосы выпадают сильнее обычного на протяжении долгого времени, это является сигналом для посещения трихолога. Также плохой показатель — уменьшение волос на голове, их тусклость и проблемы с расчёсыванием, например спутывание. Всё это может быть симптомами некоторых заболеваний.

"Диффузное выпадение волос может быть сигналом дефицитных состояний, нарушения гормонального фона, а вот очаговое выпадение волос может быть и аутоиммунным процессом, и симптомом такого заболевания, как сифилис. Поэтому поставить диагноз всё-таки должен врач, но не надо впадать в отчаяние до выставленного диагноза", — объяснила собеседница Лайфа.

Если вас действительно беспокоит выпадение волос, откладывать поход к специалисту не нужно. Причин тому много, в частности последствия приёма препаратов или пережитые стрессовые ситуации. Иногда случается, когда выпадение необратимо и образуется рубец на месте волосяного фолликула. В такой ситуации, по словам врача, на счету каждый месяц, ведь может идти речь об аутоиммунных процессах.