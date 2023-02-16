Такие расчёски для волос могут вызвать лишай

От того, что на расчёске быстро скапливаются бактерии, волосы секутся и быстрее загрязняются, предупредила трихолог Ольга Сапёрова. Кроме того, неправильный уход за аксессуаром может привести к трихофитии, стригущему лишаю и гнойничковым заболеваниям кожи головы.

"Оптимальный срок использования расчёски или щётки для волос — год. Этот предмет также требует тщательного ухода: расчёску нужно мыть с шампунем или мылом раз в неделю. Если вы активно пользуетесь укладочными средствами для волос, щётку стоит промывать два раза в неделю", — рассказала врач в беседе с "Газетой.ru".

Тем более щётку нужно мыть, если она использовалась для нанесения на волосы масла или маски на масляной основе. При этом людям с чувствительной и сухой кожей нужно использовать специальный дезинфектор для расчёсок.

По словам трихолога, из-за старой расчёски могут возникнуть раздражение и зуд. Выделения, которые появляются на коже головы, оседают на зубчиках, а смешиваясь с грязью и пылью, становятся идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Если за расчёской не ухаживать и не менять вовремя, то и весь уход за волосами сойдёт на нет: они будут быстро загрязняться и тускнеть от повреждений. Потому что главная функция зубчиков — закрывать чешуйки волоса.