Названо 5 привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще

Частота мытья волос не имеет чётких законов и правил. Для каждого человека этот график индивидуален, может иметь значительные отличия в течение года или зависеть от используемых средств. Трихолог Наталия Жовтан назвала пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще.

"Так, у людей с активно работающими сальными железами этот график может быть ежедневным, а у лиц старшего возраста в связи с угасанием работы гормональной системы снижен до одного раза в неделю", — объяснила врач.

Пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще: Мытьё волос горячей водой. Она активизирует выработку кожного сала в дополнение к имеющимся генетическим и гормональным предпосылкам. Использование шампуней, не соответствующих типу и структуре волос, а в некоторых случаях и использование бессульфатных шампуней. Такие средства могут недостаточно хорошо промывать кожу головы и способствовать большему загрязнению. Ношение в зимний период слишком тесных головных уборов или шапок из синтетических воздухонепроницаемых материалов. Это нарушает потоотделение. Нанесение избыточного количества укладочных средств. Частое и усердное расчёсывание, а также частые прикосновения руками.

К тому же негативно может повлиять и загрязнение окружающей среды или работа в загрязнённых условиях, уточнила эксперт.