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14 февраля, 09:43

Названо 5 привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще

Трихолог Жовтан рассказала, как горячая вода и тесная шапка приводят к частому мытью головы

Частота мытья волос не имеет чётких законов и правил. Для каждого человека этот график индивидуален, может иметь значительные отличия в течение года или зависеть от используемых средств. Трихолог Наталия Жовтан назвала пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще.

"Так, у людей с активно работающими сальными железами этот график может быть ежедневным, а у лиц старшего возраста в связи с угасанием работы гормональной системы снижен до одного раза в неделю", — объяснила врач.

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Пять привычек, которые вынуждают вас мыть голову чаще:

  1. Мытьё волос горячей водой. Она активизирует выработку кожного сала в дополнение к имеющимся генетическим и гормональным предпосылкам.
  2. Использование шампуней, не соответствующих типу и структуре волос, а в некоторых случаях и использование бессульфатных шампуней. Такие средства могут недостаточно хорошо промывать кожу головы и способствовать большему загрязнению.
  3. Ношение в зимний период слишком тесных головных уборов или шапок из синтетических воздухонепроницаемых материалов. Это нарушает потоотделение.
  4. Нанесение избыточного количества укладочных средств.
  5. Частое и усердное расчёсывание, а также частые прикосновения руками.

К тому же негативно может повлиять и загрязнение окружающей среды или работа в загрязнённых условиях, уточнила эксперт.

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А ранее учёные сумели установить необычную зависимость между употреблением двух видов популярных корейских закусок и выпадением волос, которое замедляется, если съедать эти угощения.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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