Зелёные волосы, тату и пирсинг: Россияне рассказали, как экспериментировали над собой из-за стресса

Более половины россиян (66%) хоть раз в жизни меняли свою внешность кардинально. Самые популярные методы это сделать — окрашивание волос в яркий цвет, короткая стрижка, татуировки и кардинальная смена стиля в одежде. Причиной таких поступков для каждого седьмого (13%) послужило расставание с партнёром. А каждый 5-й (19%) сделал это, напротив, из-за позитивных событий в личной жизни. Таковы результаты опроса, проведённого экспертами "Авито.Услуг" в преддверии Дня всех влюблённых. Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

Как выяснилось, большинство респондентов (58%) меняли что-то в своём стиле и внешности по настроению. Женщины более подвержены таким порывам, чем мужчины (64% против 48%). Мотивирующие на это позитивные события (свадьба, рождение ребёнка, окончание университета и другое), как оказалось, больше побуждают к переменам мужчин: 23% против 17%. Исследование также показало, что грустные ситуации (например, расставание со второй половинкой) чаще всего влияют на людей в возрасте 18–24 лет (18%). В целом у большинства россиян "всё получилось": 83% удовлетворены своими экспериментами с внешностью. В рейтинг самых популярных процедур вошли короткая стрижка (59%), кардинальная смена стиля одежды (44%) и окрашивание волос в другой цвет (42%) или в яркий цвет (17%).

В число самых распространённых методов также вошли татуировки (14%), бритьё налысо (12%), а также другие процедуры для волос: дреды, наращивание, биозавивки (11%). Косметологические процедуры (например, увеличение губ) и пирсинг выбрали менее 10% респондентов. Половина опрошенных (50%) считают, что такие перемены позволяют почувствовать себя более привлекательными. Для 43% это помогает отпустить прошлое и начать всё с чистого листа. Ещё 29% отметили, что смена имиджа помогает в борьбе со стрессом, 24% респондентов ответили, что для них сам процесс ассоциируется с походом к психологу. Что касается денежного вопроса, каждый третий опрошенный готов вложить в новый образ более 10 000 рублей.