Даже зевота: Кардиолог назвал семь скрытых симптомов инфаркта

Сердечный приступ — это тяжёлое патологическое состояние, сопровождающееся недостатком кровоснабжения сердечной мышцы, а также развитием ишемии и некроза. О первичных признаках недуга, иногда не очень очевидных, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам медика, одним из таких симптомов является характерная жгучая боль в области груди, усиливающаяся во время активных телодвижений и физических нагрузок. Это интенсивная, давящая боль, которую невозможно ослабить, поменяв положение тела. Однако при уменьшении нагрузки она может стихать и даже исчезать, отметил врач. Но, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, боль начнёт давать знать о себе и в спокойном состоянии.

"Болевые симптомы начинают отдавать в лопатку, руку, живот, возникает одышка. Боль настолько сильная может быть, что человек быстро выматывается и теряет силы", — пояснил доктор.

Если не обращать на это внимание, то приступы будут усиливаться и в конце концов перерастут сначала в нестабильную стенокардию, а затем и в инфаркт. Среди других симптомов сердечного приступа выделяются кашель, зевота, повышающаяся тревожность, ощущение нехватки воздуха и скачки артериального давления, заключил кардиолог.