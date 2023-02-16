Вызывающая неприятный запах изо рта бактерия повышает риск сердечных заболеваний

Неприятный запах изо рта, который появляется при наличии в организме определённой бактерии, может быть связан с началом опасных сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии, чья работа опубликована в журнале Genetics and Genomics.

Согласно ранее проводимым исследованиям, к развитию ишемической болезни сердца может привести одно только образование зубного налёта. Чтобы проверить это, учёные проанализировали генетическую информацию испытуемых и взяли образцы крови 3459 человек.

Выяснилось, что за 12 лет исследования примерно 6% участников столкнулись с сердечным приступом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. По результатам анализа крови были выявлены выработанные против бактерии Fusobacterium nucleatum антитела, которые являются признаком прошедшей или текущей инфекции. Именно эта бактерия вызывает воспаление дёсен и неприятный запах изо рта.

"F. nucleatum может способствовать увеличению риска из-за системного воспаления в организме, а также из-за колонизации стенок артерий, в результате чего на них образовывается налёт. Наше исследование добавляет всё больше доказательств того, что воспаление, вызванное инфекциями, может способствовать развитию ишемической болезни сердца и увеличивать риск сердечного приступа", — пояснили авторы работы.

Учёные надеются, что в ходе предстоящих исследований смогут понять, как выявлять пациентов, особо подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.