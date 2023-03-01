Врач назвал главную ошибку во время Великого поста, которая может привести к смерти

Примерно с середины Великого поста в больницы нередко начинают поступать пациенты с "убитым" пищеварением и тяжёлыми диагнозами. О том, как не оказаться в их числе, рассказал врач-реаниматолог Евгений Дубович.

По словам медика, основная причина попадания в больницу — срыв на полпути. Какое-то время человек выдерживает постное питание, но потом объедается тяжёлой пищей, отметил врач.

"Следствие — обострение уже имеющегося заболевания или приобретение нового. Жирная пища способствует тому, что отток панкреатических ферментов из поджелудочной железы блокируется. Иными словами, эти ферменты начинают самопереваривать поджелудочную железу. В лучшем случае пациент попадет к хирургу, в худшем — сразу в реанимацию", — приводит слова врача портал 66.ru.

Также среди постящихся есть больные сахарным диабетом. В их случае, объясняет доктор, недостаток углеводов приводит к снижению уровня глюкозы (одного из важнейших источников энергии для организма) до критических показателей. Её нехватка вызывает голодание мозга, а затем и гипогликемическую кому. Чем дольше кома, тем опаснее прогноз для жизни, предупредил специалист.

Итого, по словам Дубовича, есть два тяжёлых последствия неправильного соблюдения поста, которые могут закончиться летальным исходом: панкреатит (следствие — панкреонекроз и гипогликемия) и следующая за ней гипогликемическая кома у больных диабетом. Симптомы первого — острая опоясывающая боль, которая отдаёт в левое плечо и левую половину живота и поясницы, рвота с желчью и сгустками крови, лихорадка и обезвоживание. Симптомы второго — головокружение, тошнота, повышенное потоотделение, голод, мышечные судороги, заторможенная речь, раздражительность. На тяжёлой стадии — инсульт, судорожный приступ, кома.

Также постятся и те, кто пережил инфаркт и инсульт. Такие люди в период поста недополучают натрий, магний, калий и другие особенно важные для них элементы.

В свою очередь врач-реаниматолог Павел Мазырин предупреждает, что поститься нельзя со следующими диагнозами: "панкреатит", "холецистит", "гастрит", "язва желудка и двенадцатиперстной кишки". Также пост противопоказан детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, людям, которые занимаются тяжёлым физическим трудом.

Митрополит Евгений Кульберг поясняет, что питание — это далеко не главное. "Пост — "это не то, что мы едим или не едим, а то, как мы выстраиваем свои отношения с Богом и людьми", подчеркнул священнослужитель.

В 2023 году Великий пост проходит с 27 февраля по 15 апреля.