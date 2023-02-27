Врач перечислила продукты, богатые "аминокислотой счастья"

Пропадает настроение и кажется, что вот-вот начнётся депрессия? Возможно, вам просто нужно добавить в рацион мясные, молочные и морепродукты, чтобы восполнить запасы аминокислоты валин. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко в беседе с телеканалом "Москва 24".

Валин поддерживает уровень серотонина, который также называют гормоном счастья. При дефиците аминокислоты невозможен нормальный обменный процесс в мышцах, головном и спинном мозге. Кроме того, она участвует в регенерации и снижает чувствительность организма к боли.

Нехватка валина в организме может грозить развитием дегенеративных неврологических заболеваний, выпадением волос, возникновением атрофии мышц и артрита, ослаблением иммунитета, ухудшением памяти и нарушением сна, поэтому так важно поддерживать его уровень в организме, потребляя соответствующие продукты.

"В высокой концентрации аминокислота содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах", — объяснила врач.

Поднять уровень валина можно с помощью чечевицы, бобов, арахиса, гороха, фасоли, сои, грибов, семян кунжута, тыквы, зелени, цельных зёрен, кукурузной муки и морской капусты, перечислила диетолог. Можно воспользоваться и биологически активными добавками с "аминокислотой счастья". Однако с такими средствами стоит быть осторожнее и прибегать к ним только после посещения врача.