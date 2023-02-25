Диетолог назвала топ-3 продукта, которые снижают уровень холестерина
Диетолог Барредо: Жирная рыба, облепиха и капуста снижают уровень холестерина в крови
Одним из продуктов, которые снижают уровень холестерина в крови, является жирная рыба. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо.
"К продуктам, снижающим уровень холестерина, в первую очередь, я бы отнесла жирную рыбу — это, например скумбрия, дикий лосось, кижуч, терпуг, то есть это морская рыба, которая содержит много омега-3 кислот. Некоторые кислоты помогают снизить уровень холестерина в организме, помогают печени выработать полезный холестерин, который как раз не будет откладываться в сосудах", — отметила она.
Кроме того, стоит обратить внимание на облепиху. Она содержит омега-7 кислоты, помогающие организму вырабатывать противовоспалительные цитокины, которые и снижают уровень холестерина. Не стоит забывать и про капусту. Именно в ней есть клетчатка, которая препятствует активному всасыванию жиров в кишечнике, в результате чего вырабатывается меньше холестерина.
Ранее Лайф писал, что российские учёные вывели сорт томатов, снижающий холестерин. Новый вид овощей будет более устойчив к болезням.