"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 10:54

Диетолог назвала топ-3 продукта, которые снижают уровень холестерина

Диетолог Барредо: Жирная рыба, облепиха и капуста снижают уровень холестерина в крови

Одним из продуктов, которые снижают уровень холестерина в крови, является жирная рыба. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо.

"К продуктам, снижающим уровень холестерина, в первую очередь, я бы отнесла жирную рыбу — это, например скумбрия, дикий лосось, кижуч, терпуг, то есть это морская рыба, которая содержит много омега-3 кислот. Некоторые кислоты помогают снизить уровень холестерина в организме, помогают печени выработать полезный холестерин, который как раз не будет откладываться в сосудах", — отметила она.

Кроме того, стоит обратить внимание на облепиху. Она содержит омега-7 кислоты, помогающие организму вырабатывать противовоспалительные цитокины, которые и снижают уровень холестерина. Не стоит забывать и про капусту. Именно в ней есть клетчатка, которая препятствует активному всасыванию жиров в кишечнике, в результате чего вырабатывается меньше холестерина.

Врач рассказал, что влияет на здоровье сердца и сосудов и как себя обезопасить

Врач рассказал, что влияет на здоровье сердца и сосудов и как себя обезопасить

Ранее Лайф писал, что российские учёные вывели сорт томатов, снижающий холестерин. Новый вид овощей будет более устойчив к болезням.

Обложка ©

freepik.com / kireyonok-yuliya

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров