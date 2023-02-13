Российские учёные вывели уникальный сорт томатов, который предотвращает риск инсульта

Российские учёные из Мичуринского государственного аграрного университета вывели уникальный гибрид томатов, который снижает уровень холестерина в организме и помогает предотвратить риск инсульта. Об этом "Газете.ru" рассказали в Минобрнауки РФ.

"Томаты имеют тёмную (антоциановую) окраску плодов за счёт высокого содержания антиоксиданта ликопина — основание томатов тёмно-фиолетовое. Благодаря ему употребление томатов в пищу способствует снижению в организме человека свободных радикалов, холестерина. В целом ликопин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращает риск развития инсульта и других нежелательных заболеваний", — рассказал заведующий лабораторией молекулярно-генетического анализа Иван Шамшин.

При этом вкус уникальных плодов будет отличаться от обычных томатов тем, что покажется более сладким за счёт большего количества сахара. Кроме того, новый вид овощей будет более устойчив к болезням, а получить его удалось за счёт маркерной селекции, при которой отбор ведётся не только по внешним признакам, но и по наличию определённых генов.

Выращивать такие томаты можно в открытом грунте, и они не будут касаться земли. Созревать же плоды будут на две недели раньше, нежели привычные всем виды.