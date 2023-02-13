Китайские учёные назвали четыре самые опасные части курицы

Китайские учёные выяснили, что самыми вредными частями курицы являются шея, кишки, гузка и лапы, при частом употреблении которых есть риск развития онкологического заболевания. Об этом пишет портал WeChat. В блюдах из этих компонентов больше всего опасных элементов.

На шее у куриц есть лимфатические железы с большим количеством токсинов и бактерий, а в кишечнике присутствуют бактерии и остатки пищи, которые могут привести к раку у человека.

В лапах куриц находится много жира, он с трудом усваивается и способен привести к набору веса. Кроме того, в них также есть гормоны, которые могут навредить здоровью. А в куриной гузке имеется большое количество вредных для человека бактерий и токсинов.