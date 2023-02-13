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13 февраля, 10:03

Китайские учёные назвали четыре самые опасные части курицы

Учёные сообщили о риске развития рака из-за куриных лапок и шеи

Китайские учёные выяснили, что самыми вредными частями курицы являются шея, кишки, гузка и лапы, при частом употреблении которых есть риск развития онкологического заболевания. Об этом пишет портал WeChat. В блюдах из этих компонентов больше всего опасных элементов.

На шее у куриц есть лимфатические железы с большим количеством токсинов и бактерий, а в кишечнике присутствуют бактерии и остатки пищи, которые могут привести к раку у человека.

В лапах куриц находится много жира, он с трудом усваивается и способен привести к набору веса. Кроме того, в них также есть гормоны, которые могут навредить здоровью. А в куриной гузке имеется большое количество вредных для человека бактерий и токсинов.

Учёные наконец выяснили, что появилось раньше — курица или яйцо

Учёные наконец выяснили, что появилось раньше — курица или яйцо

Ранее Лайф сообщал о том, что потеря веса или слабость могут быть признаками рака. Об этом рассказал директор Центра молекулярной онкологии биолог Владислав Милейко.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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