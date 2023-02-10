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10 февраля, 17:27

Названо убийственное для ковида средство, которое есть на каждой кухне

Учёные раскрыли способность обычного уксуса бороться с ковидом

Обычная уксусная кислота способна обезвреживать ковид при обработке поверхностей, выяснили учёные из Тулейнского университета (США). В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале PLOS One, они подтвердили свою гипотезу с помощью шестипроцентного раствора уксусной кислоты.

Выяснилось, что 15-минутное воздействие уксусом препятствует размножению ковида в клетках человека, деформирует его структуру, а также уменьшает число клеток на поверхности. При 30-минутном воздействии эффективность значительно возрастает.

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Лайф ранее рассказывал, как долго ковид живёт в мозге человека. По словам учёного Сергея Токарева, спустя месяцы после выздоровления коронавирус может обнаружиться в 79 точках организма.

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Матвей Константинов
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