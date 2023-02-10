Названо убийственное для ковида средство, которое есть на каждой кухне

Обычная уксусная кислота способна обезвреживать ковид при обработке поверхностей, выяснили учёные из Тулейнского университета (США). В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале PLOS One, они подтвердили свою гипотезу с помощью шестипроцентного раствора уксусной кислоты.

Выяснилось, что 15-минутное воздействие уксусом препятствует размножению ковида в клетках человека, деформирует его структуру, а также уменьшает число клеток на поверхности. При 30-минутном воздействии эффективность значительно возрастает.