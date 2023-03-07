Диетолог рассказала, кому опасно есть сыр

Людям с индивидуальной непереносимостью, гипертонией и некоторыми другими недугами не рекомендуется употреблять сыр. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом "Москва 24".

"Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем, конечно, нужно есть поменьше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли в его составе", — отметила медик.

Помимо того, не стоит есть сыр при индивидуальной непереносимости. Соломатина пояснила, что речь идёт о непереносимости белка, например казеина. Также у некоторых при употреблении сыра может развиться головная боль, поскольку продукт содержит вещество тирамин. Это тоже относится к серии индивидуальной непереносимости, указала диетолог, добавив, что речь идёт про сыры типа пармезана, в основном очень концентрированные.

Кроме того, сыры не следует употреблять при подагре, проблемах с ЖКТ и органами мочевыделительной системы.

"Не стоит есть сыр при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. У кого проблемы с печенью, поджелудочной, опять же, в стадии обострения, проблемы с почками. То есть это не только ЖКТ, но и органы мочевыделительной системы. К солёным, жирным сырам нужно подходить с осторожностью. Тем, кто склонен к развитию повышения солей мочевой кислоты, подагре, необходимо понимать, что такой концентрированный продукт, который содержит достаточно много белка, нужно употреблять с осторожностью", — заключила специалист.