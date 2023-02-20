7 последствий полного отказа от сыра

Некоторые сорта сыра содержат много калорий, натрия и жира, что, согласно исследованиям, способно влиять на риск развития диабета 2-го типа, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта и других заболеваний. Более того, любители продукта подвержены повышенной выработке инсулина, влияющего на появление кожного сала и прыщей.

Как пишет ETNT, потребление натрия можно сократить, отказавшись от феты и твёрдых сортов продукта, а цельномолочные заменив на обезжиренные. Причём считается, что исключение из рациона молочных продуктов способно положительно сказаться на тоне и текстуре кожи, а также уровне "плохого" холестерина, возникающего из-за высокого содержания в них насыщенных жиров. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, по оценке медиков, виновником частой головной боли также может оказаться сыр из-за содержания тирамина — аминокислоты, распространённой в растительности и связанной с возникновением мигрени. Ещё один повод отказаться от продукта — расстройство желудка и его вздутие. У многих людей попросту может быть аллергия или отсутствуют ферменты для расщепления молочного сахара.

По заключению экспертов, полный отказ от сыра может привести к 7 положительным последствиям: Улучшение внешнего вида кожи. Уменьшение проблем со вздутием живота. Сокращение частоты мигрени и головной боли. Снижение уровня холестерина и риска сердечных заболеваний. Похудение. Снижение риска онкологических заболеваний. Уменьшение воспаления в организме.