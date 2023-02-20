7 последствий полного отказа от сыра
ETNT: Отказ от сыра снижает риск сердечных заболеваний, онкологии и мигрени
Некоторые сорта сыра содержат много калорий, натрия и жира, что, согласно исследованиям, способно влиять на риск развития диабета 2-го типа, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта и других заболеваний. Более того, любители продукта подвержены повышенной выработке инсулина, влияющего на появление кожного сала и прыщей.
Как пишет ETNT, потребление натрия можно сократить, отказавшись от феты и твёрдых сортов продукта, а цельномолочные заменив на обезжиренные. Причём считается, что исключение из рациона молочных продуктов способно положительно сказаться на тоне и текстуре кожи, а также уровне "плохого" холестерина, возникающего из-за высокого содержания в них насыщенных жиров. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, по оценке медиков, виновником частой головной боли также может оказаться сыр из-за содержания тирамина — аминокислоты, распространённой в растительности и связанной с возникновением мигрени. Ещё один повод отказаться от продукта — расстройство желудка и его вздутие. У многих людей попросту может быть аллергия или отсутствуют ферменты для расщепления молочного сахара.
По заключению экспертов, полный отказ от сыра может привести к 7 положительным последствиям:
- Улучшение внешнего вида кожи.
- Уменьшение проблем со вздутием живота.
- Сокращение частоты мигрени и головной боли.
- Снижение уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.
- Похудение.
- Снижение риска онкологических заболеваний.
- Уменьшение воспаления в организме.
Лайф писал о необычном изобретении специалистов Росбиотеха — антипростудном сыре. Суть продукта заключается в содержании ягод черноплодной рябины и витамина C.
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