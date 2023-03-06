Что происходит в организме при переходе на сахарозаменители: 10 побочек

Вред сахара общеизвестен: он ускоряет старение мозга, а также провоцирует ухудшение памяти, набор лишнего веса и диабет. Причём сахарозаменитель в качестве альтернативы вряд ли поможет. Так, недавнее исследование показало, что популярный эритрит вызывает образование тромбов. Учёный-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв уверяет, что это не единственный опасный побочный эффект.

"Искусственные подсластители при систематическом применении не оказывают благоприятного влияния на массу тела и уровень глюкозы в крови. В ходе некоторых исследований даже выяснилось, что сахарозаменители способствуют ожирению и повышают риск развития сахарного диабета второго типа. Также увеличивается угроза нейродегенеративных заболеваний, онкологических и сердечно-сосудистых патологий", — пояснил он в беседе с kp.ru.

Причём употребление подсластителей является лишь обманом собственного мозга, добавил Москалёв. Так, сладкий вкус, не сопровождающийся глюкозой, вызывает у организма системную нечувствительность к инсулину. Кроме того, "обманутый" мозг компенсирует данный эффект перееданием.

Генетик добавил, что заменители сахара слаще оригинала, что провоцирует сильную активацию рецепторов сладости, находящихся по всему телу. А это нарушает выработку гормонов, отвечающих за пищевое поведение.

"Искусственные подсластители неблагоприятно изменяют и состав кишечной микрофлоры, что также ухудшает гликемический контроль. Поскольку часть углеводов за нас съедают полезные бактерии кишечника", — добавил учёный.

В качестве здоровой альтернативы сладкому Москалёв рекомендует фрукты. Помимо быстрых углеводов в них содержатся полифенолы, витамины, микроэлементы и пищевые волокна, противостоящие быстрым скачкам глюкозы.