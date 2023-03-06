Чистая вода обязательна: Названы основные правила питания для здоровья разных типов кожи

О том, какие продукты необходимо включить в ежедневный рацион питания для здоровья разных типов кожи, рассказала в беседе с Лайфом врач – эндокринолог-диетолог медицинского центра "Остеопоинт" Нина Белозёрская.

По словам медика, важнейшим критерием для всех типов кожи является количество выпитой в день чистой воды. Если в организме не налажена гидратация, никакие витаминные комплексы, косметические процедуры, различные рационы не приведут к должному результату.

Не менее важным является рацион питания. Если кожа жирная и проблемная, а также склонная к высыпаниям, необходимо исключить из рациона молочные продукты и блюда с высоким гликемическим индексом, главным образом это касается рафинированных лёгких углеводов, а именно сладостей промышленного производства. Также важно свести к минимуму потребление хлебобулочных изделий из муки высшего сорта и уменьшить наличие фруктов, заменив их на овощи и зелень. Кроме того, полезно есть авокадо не менее трёх раз в неделю.

"Обладательницам сухого и нормального типов кожи желательно обогатить рацион источниками омега-3 — полиненасыщенными жирными кислотами: продуктами, богатыми растительными жирами, а именно морской и речной рыбой, орехами и семечками, льняным и рапсовым маслом — рекордсменами по содержанию омега-3. Из зелени лидер — шпинат. Он вообще является королём зелени для хорошего состояния кожи за счёт высокой концентрации витаминов А и Е, витаминов группы В и витамина С", — пояснила эксперт.

Кроме того, Белозёрская рекомендует употреблять яйца — минимум два-три раза в неделю. При этом приоритет стоит отдать перепелиным. Также обладательницам сухой кожи хорошо подойдут оранжевые фрукты и овощи. Например, тыква, манго, морковь, облепиха. Это источники бета-каротина, витаминов А, С, Е, а также хрома и марганца. Благодаря им кожа будет наполняться влагой изнутри, что не может обеспечить ни один крем, подытожила медик.