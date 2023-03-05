Названо 6 приёмов, которые позволят избавиться от тусклого цвета лица

Врач – дерматовенеролог-косметолог, трихолог Елена Осипова в беседе с Лайфом рассказала, как избавиться от тусклого цвета лица и придать ему сияние. При обращении в клинику в условиях косметологического кабинета специалист назначит аппаратные методы, инъекционные и уходовые процедуры.

Уходовые процедуры

1. Криомассаж — это воздействие на кожу низкими температурами, в результате чего получите здоровый цвет лица и сужение пор. Более того, процедура может справиться даже с небольшими прыщиками.

2. Чистка лица — комплексная процедура, которая включает в себя очищение кожи с использованием комплекса энзимных масок и растворов, механическое очищение пор и использование в завершение противовоспалительных масок и кремов.

3. Химический пилинг. На сегодняшний день в арсенале косметолога — большой выбор пилингов. Наиболее интересны в данном случае пилинги без периода реабилитации. Речь идёт о лёгких поверхностных средствах, про которые можно сказать на "выход". Они улучшают цвет лица, выравнивают рельеф, разглаживают морщинки и увлажняют кожу, работая как биоревитализанты.

Аппаратные методы

1. УЗ-чистка лица. Эта процедура позволяет удалить поверхностные, ороговевшие — "мёртвые" — клетки эпидермиса. Также выравнивается и рельеф кожи.

2. Фототерапия — воздействие на кожу с помощью света, в результате которого улучшается циркуляция крови, обменные процессы в коже и стимулируется обновление коллагена. Процедура также даст лифтинг-эффект, уберёт покраснения и пигментные пятна.

Инъекционные методы

Озонотерапияинъекционное введение газа. Благодаря этой процедуре ускоряется метаболизм и улучшается кровоснабжение, кожа лучше восстанавливается, избавляясь от разных изъянов (покраснение, чёрные точки, рубцы, морщинки и другие). Инъекции с озонированной смесью делают кожный покров заметно более здоровым и красивым.

Следующими инъекционными методами являются мезотерапия (витаминные коктейли с гиалуроновой кислотой с низким молекулярным весом) и биоревитализация. Также можно добавить микротоковую терапию и массаж лица.

Косметолог Елена Осипова рассказала о шести приёмах, которые позволят избавиться от тусклого цвета лица. Фото © Предоставлено Лайфу

При этом нельзя забывать и о домашнем уходе. Для улучшения цвета лица хорошо использовать кубики льда с огуречным соком, зелёным чаем, петрушкой, которые хорошо тонизируют и освежают. Также следует использовать увлажняющие маски и патчи.

Помимо того, стоит делать себе лёгкий массаж лица. В результате стимуляции кровотока и улучшения обменных процессов получите здоровый цвет лица. Также в норму лицо может привести использование портативных аппаратов — гаджетов для микротоковой стимуляции, лимфодренажа и радиолифтинга.