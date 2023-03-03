Косметолог назвала пять простых и эффективных правил ухода за кожей весной

Зимой наша кожа проходит множество довольно-таки жестоких испытаний, включая мороз на улице и сухой воздух в квартире. Поэтому весной нужно с особой внимательностью поддерживать состояние лица и тела. Врач-косметолог, дерматолог Елена Богатова специально для читателей Лайфа назвала пять простых и эффективных правил ухода за кожей.

"За зиму кожа сильно устаёт от испытаний морозом, сухим воздухом горячих батарей в квартире, дефицитом витаминов. Как врач-косметолог напоминаю, что весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке", — подчеркнула специалист.

1. Правильное очищение. По словам Богатовой, весна вносит свои коррективы в процедуру удаления макияжа и загрязнений. За зиму эпидермис становится более чувствительным и требовательным к косметическим средствам. В весеннюю пору следует использовать максимально неагрессивные и мягкие очищающие пенки, гели, молочко. Не стоит забывать и о тонике для восстановления pH-баланса на завершающем этапе.

2. Хорошее увлажнение. Кремы с насыщенной текстурой следует заменить на лёгкие гелеобразные на основе гиалуроновой кислоты, дополненные коллагеном и ниацинамидом. При впитывании они не будут забивать поры. Также нужно пить много воды во избежание пересушивания эпидермиса. В стакан даже можно добавлять натуральные витамины — ягоды, кусочки фруктов.

3. Пилинг. К весне кожа накапливает много ороговевших частичек, становится сухой, поэтому и нужно отшелушивать мёртвые клетки. Если локти, ступни и коленки можно очищать обычными скрабами, то для процедуры на лице потребуются более мягкие термопасты или маски-пилинги, причём желательно с комплексом витаминов. Но лучше обратиться к профессиональным косметологам, которые проведут процедуру максимально эффективно.

4. Защита от ультрафиолета. Он проникает в верхние слои кожи, провоцируя появление пигментных пятен, поэтому нужно пользоваться солнцезащитными кремами и лосьонами. При этом стоит обращать внимание на уровень SPF — его индекс не должен быть менее 30, чтобы избежать фотостарения и обезвоживания кожи.

5. Правильная подпитка кожи. Зимой организм получает мало полезных веществ, из-за чего кожа тускнеет. Исправят это правильно подобранные витаминные сыворотки и эмульсии с лёгкой текстурой, содержащие витамины А, С, Е, гиалуроновую кислоту, масло макадамии. Врач отметила маски с полинасыщенными жирными кислотами.

"Не упускайте из виду правильное питание, богатое фруктами и овощами. Так ваша кожа получит дополнительные антиоксиданты, влагу и витамины", — заключила косметолог.