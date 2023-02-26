8 советов для идеальной кожи лица

Сделать кожу идеальной можно и без редактирования фотографий, уверяет косметолог Мария Гришина. Для этого достаточно придерживаться восьми советов, первым из которых является потребление большего количества воды.

"Чем больше воды мы пьём в течение дня, тем моложе и красивее наша кожа. Но не стоит стараться выполнить норму два литра в день, о которой все говорят. Пейте чуть больше, чем привыкли. Если пьёте один стакан воды в день, значит, добавляем до двух стаканов и т.д", — рассказала она в беседе с Лайфом.

Косметолог Мария Гришина. Фото предоставлено Лайфу

Следующий пункт — питание. Чем больше человек увлекается булочками и сладостями, тем больше на лице появляется морщин и несовершенств. Важно добавить в рацион сезонные овощи и фрукты. Также Гришина порекомендовала не трогать лицо в течение дня, так как на руках скапливается много грязи.

Ещё один важный совет — тщательно выбирать средства для проблемной кожи. По словам косметолога, некоторые из них могут оказаться очень агрессивными и пересушивать кожу, что приведёт к раздражению и шелушению. То же самое касается и скрабов.

"Скрабы, особенно с крупной крошкой, могут сильно травмировать проблемную или чувствительную кожу. Лучше выбирать более деликатные скрабы и пилинги для домашнего ухода с AHA-кислотами", — добавила специалист.

Также важно менять постельное бельё не реже раза в неделю, так как во время сна оно собирает на себе все микрочастицы кожи, что может травмировать кожный покров.

Используйте крем с SPF-защитой и зимой, и летом. УФ-лучи круглогодично оказывают своё влияние на нашу кожу, что впоследствии приводит к появлению морщин и пигментных пятен. Введите в свои уходовые кремы средства с SPF и вы всегда будете защищены от негативного воздействия ультрафиолета Мария Гришина Косметолог

Последнее наставление от собеседницы — правильно смывать косметику. Мицеллярная вода не даёт стопроцентного эффекта, так что после неё стоит воспользоваться мягкими средствами вроде геля и пенки, используя косметические губки или спонжи.