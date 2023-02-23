Врач рассказал о желании российских мужчин быть похожими на Бэтмена

Среди российских мужчин стремительно меняется отношение к косметологии, ведь внешность играет важную роль в социальной жизни человека. Представители сильного пола активно интересуются различными процедурами, среди которых одной из ведущих является "Бэтмен фейс", добавляющая брутальности лицу мужчины. Об этом Лайфу рассказал врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман.

Процедура "Бэтмен фейс". Фото © предоставлено LIFE

"Грозный взгляд, широкие надбровные дуги, высокие объёмные скулы, вытянутый "волевой" подбородок, чётко представлен контур овала лица с визуально выраженными углами нижней челюсти как образ максимальной мускулистости. Данная процедура среди молодых парней и взрослых мужчин сегодня набирает популярность. Решается в исполнении максимально быстро — 60 минут времени, наличие квалифицированного специалиста, а также качественного препарата в использовании. По ощущениям абсолютно безболезненная, но немного пугающая, ведь всё-таки это инъекции, которые выполняются иглой либо специальным, атравматичным инструментом — канюлей", — отметил Урман.

Врач-дерматокосметолог Дмитрий Урман. Фото © предоставлено LIFE

Через 12–14 месяцев после процедуры врач рекомендует вновь обратиться к специалистам для коррекции, которая поможет сохранить желанный образ. В таком случае косметологи используют биодеградируемые плотные филлеры, основанные на гиалуроновой кислоте. Однако существуют у процедуры и "подводные камни", которые связаны с избыточным объёмом подкожно-жировой клетчатки в подчелюстной зоне, перерастяжением кожи и несостоятельностью связочного аппарата лица.

"Но при правильной подготовке, а именно сочетании разных инструментов и методов воздействия, а это могут быть: аппараты с высокочастотным ультразвуком, препараты, направленные на уменьшение объёма подкожно-жировой клетчатки, улучшение качественных характеристик кожи, укрепление связочного аппарата лица, а также нитевые методы воздействия могут максимально эффективно преобразить человека и создать тот самый образ супергероя из Готэма", — добавил специалист.

Процедура "Бэтмен фейс". Фото © предоставлено LIFE

Впрочем, к каждому пациенту необходим индивидуальный подход. Кроме того, зависеть всё может и от желания клиента и его настроения.

"Не бойся меняться, самое главное, чтобы это было максимально естественно и гармонично не только твоему образу, но и состоянию в душе", — подытожил эксперт.