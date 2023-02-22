2 опасные для мужского здоровья привычки

Врач-иммунолог, телеведущий Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале перечислил привычки, которые могут негативно отразиться на здоровье мужчин. Новый выпуск передачи уже доступен на Rutube.

Так, специалист призвал мужчин не носить длительное время смартфон в кармане брюк. Как уточнил Продеус, данная привычка приводит к снижению количества и качества сперматозоидов. По его словам, мужчинам необходимо держать гаджет вдали от половых органов.

Кроме того, иммунолог заявил, что ещё одной опасной для мужского здоровья привычкой является использование подогрева сиденья в машине. Продеус подчеркнул, что повышенная температура может привести к гибели сперматозоидов.