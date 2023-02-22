Учёные смогли превратить клетки крови в предшественников сперматозоидов

Учёные из университета Пенсильвании смогли научить клетки крови мартышек приобретать гибкость стволовых клеток, из которых потом специалисты создали предшественников сперматозоидов. Результаты их исследования опубликованы в журнале eLite.

Разные типы клеток обладают разным набором характеристик, помогающих им выполнять уникальную работу. Но лишь стволовые клетки могут изменять свою функцию. В тексте исследования говорится, что стволовые клетки, которые получены из клеточных структур, например крови, могут порождать ключевые клетки, такие как сперматогониальные стволовые клетки. Последние в свою очередь служат для образования сперматоцитов.

До редукционного деления сперматоциты содержат двойной набор хромосом, затем они превращаются в пару спермотоцитов второго порядка. А следующее деление приводит к появлению предшественников сперматозоидов — сперматидов.

Авторы работы уверяют, что их исследование важно для разработки методов генерации половых клеток, а следовательно, для поиска новых методов лечения бесплодия.