Россиянкам объяснили, чем опасен вызывающий бесплодие эндометриоз

Наружный генитальный эндометриоз — одно из тех заболеваний женской репродуктивной системы, вокруг которого до сих пор немало вопросов и споров в профессиональном сообществе. Чем он опасен, в беседе с Лайфом рассказала гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Самохвалова.

"Противоречий много, начиная с причин возникновения самого заболевания. Ранее была популярна теория о ретроградном токе менструальной крови. Суть её заключается в том, что менструальная кровь через маточные трубы забрасывается в полость малого таза. Там клетки эндометрия прикрепляются к брюшине и начинают самостоятельно развиваться. Эта теория была опровергнута", — подчеркнула Самохвалова.

По словам медика, на самом деле практически у всех женщин менструальная кровь в различном объёме может забрасываться в полость малого таза, однако заболевание при этом развивается у немногих. Доктор добавила, что очаги эндометриоза представляют собой разрастания ткани, очень похожей на эндометрий, на поверхности брюшины малого таза, маточных связок. Обнаружить их можно на поверхности кишечника или яичников. Внутри самого яичника образуются эндометриоидные кисты, отметила врач.

"Очень часто у пациенток, страдающих этим заболеванием, возникают трудности с зачатием. Есть даже состояние, которое называют эндометриоз-ассоциированным бесплодием. В данном случае именно эндометриоз может быть единственной причиной отсутствия беременности", — пояснила гинеколог-репродуктолог.

По её словам, способность к самостоятельному зачатию у пациенток с эндометриозом повышается после проведённого хирургического лечения, когда патологические очаги удаётся прижечь. Но нужно чётко понимать, что с течением времени заболевание вернётся, очаги появятся вновь, предупредила Самохвалова.

"Лечение, которое профилактирует рецидивы заболевания, влияет на уровень гормонов яичников. На фоне приёма препаратов наступление беременности невозможно. Также, безусловно, на прогнозе заболевания сказывается распространённость патологического процесса. Если эндометриоз у пациентки выявлен впервые, очень важно оценить запас фолликулов в яичнике, поскольку даже после хирургического лечения заболевание приводит к резкому прогрессирующему уменьшению овариального резерва", — заключила собеседница Лайфа.