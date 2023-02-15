В Минздраве порассуждали о "качестве эрекции" россиян без "Виагры"

Прекращение поставок в Россию американской "Виагры" никак не скажется на уровне рождаемости в стране, тем более что в продаже есть десятки отечественных аналогов. Об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин в беседе с "Газетой.ru".

"Отсутствие препарата "Виагра" не должно повлиять на качество эрекции наших мужчин, а тем более — на показатели рождаемости в нашей стране. Надо отметить, что на рождаемость и рост демографических показателей в России приём "Виагры" или иных аналогов ингибиторов фосфодиэстеразы напрямую никак не влияет. На эти показатели влияют совсем другие факторы", — объяснил он.