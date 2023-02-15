В Минздраве порассуждали о "качестве эрекции" россиян без "Виагры"
Главный репродуктолог Минздрава заверил, что уход "Виагры" не скажется на демографии в РФ
Прекращение поставок в Россию американской "Виагры" никак не скажется на уровне рождаемости в стране, тем более что в продаже есть десятки отечественных аналогов. Об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин в беседе с "Газетой.ru".
"Отсутствие препарата "Виагра" не должно повлиять на качество эрекции наших мужчин, а тем более — на показатели рождаемости в нашей стране. Надо отметить, что на рождаемость и рост демографических показателей в России приём "Виагры" или иных аналогов ингибиторов фосфодиэстеразы напрямую никак не влияет. На эти показатели влияют совсем другие факторы", — объяснил он.
По его словам, подсевшие на "Виагру" мужчины вполне могут купить в аптеке любой аналог, содержащий силденафил. В России восемь компаний занимаются производством таблеток для поддержания потенции, напомнил Аполихин. Также ещё какое-то время на прилавках можно будет найти зарубежную "Виагру", которая была закуплена аптеками впрок.
Напомним, американская фармацевтическая компания Viatris (подразделение Pfizer) остановила поставки препарата "Виагра" в Россию, о чём предупреждала ещё в прошлом году. Но в Минздраве успокоили, что на российском рынке есть много отечественных аналогов.
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