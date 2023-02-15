Андролог объявил "Виагру" устаревшим препаратом и призвал забыть о ней
Глава ассоциации андрологов Щеплёв призвал забыть о "Виагре" после прекращения поставок в Россию
Препарат "Виагра", поставки которого на российский рынок были приостановлены, давно потерял свою актуальность. В этом наших коллег из "Газеты.ru" заверил президент профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР) Пётр Щеплёв. По его словам, в нашей стране продаются более современные аналоги этого препарата, которые и дешевле, и эффективнее, да и не славятся подделками, как устаревшая "Виагра".
Врач отметил, что компания Pfizer — производитель препарата — переориентировалась на разработку лекарств для онкобольных, поэтому не стала продлевать патент на единоличное использование молекулы, заставляющей "Виагру" работать.
"Сейчас препараты, которые по методу GMP производятся в России, и дешевле, и не менее эффективны, может, даже более эффективны, чем "Виагра". Слово "Виагра" вообще забудьте", — рекомендует Щеплёв.
Ранее Лайф сообщал, что американская фармацевтическая компания Viatris (подразделение Pfizer) остановила поставки препарата "Виагра" в Россию, о чём предупреждала ещё в прошлом году. Но в Минздраве заверили, что на нашем фармацевтическом рынке есть много аналогов, в том числе отечественного производства.
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