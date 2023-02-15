Андролог объявил "Виагру" устаревшим препаратом и призвал забыть о ней

Препарат "Виагра", поставки которого на российский рынок были приостановлены, давно потерял свою актуальность. В этом наших коллег из "Газеты.ru" заверил президент профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР) Пётр Щеплёв. По его словам, в нашей стране продаются более современные аналоги этого препарата, которые и дешевле, и эффективнее, да и не славятся подделками, как устаревшая "Виагра".