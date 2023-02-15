Россияне остались без американской "Виагры", но есть своя

Американская компания Viatris, выпускающая "Виагру", остановила поставки препарата в Россию, как предупреждала ещё в прошлом году. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Минпромторге.

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировало о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", — уточнили в министерстве.

Там напомнили, что в России есть технологическая возможность выпускать аналогичный препарат с таким же действующим веществом — силденафилом. По данным госреестра лекарственных средств, 36 российских компаний зарегистрировали на себя 49 удостоверений на препараты с указанным веществом. По итогам первых трёх кварталов 2022 года объём их производства увеличился на более чем 11%.