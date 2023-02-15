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15 февраля, 10:06

Россияне остались без американской "Виагры", но есть своя

Минпромторг: Производитель "Виагры" перестал поставлять препарат в Россию

Американская компания Viatris, выпускающая "Виагру", остановила поставки препарата в Россию, как предупреждала ещё в прошлом году. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в Минпромторге.

"Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировало о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", уточнили в министерстве.

Там напомнили, что в России есть технологическая возможность выпускать аналогичный препарат с таким же действующим веществом — силденафилом. По данным госреестра лекарственных средств, 36 российских компаний зарегистрировали на себя 49 удостоверений на препараты с указанным веществом. По итогам первых трёх кварталов 2022 года объём их производства увеличился на более чем 11%.

В России за год восстановился ассортимент товаров

В России за год восстановился ассортимент товаров

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что компания Viatris уже несколько месяцев не привозит "Виагру" в Россию. Однако аптеки имели запас препарата.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми
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