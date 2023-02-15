В Минздраве отреагировали на заявление об остановке поставок "Виагры" в Россию

На российском фармацевтическом рынке есть много аналогов американской "Виагры", в том числе отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя сообщения об остановке поставок препарата американской компании Viatris в Россию.

"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом — силденафилом, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу министерства.

В Минздраве также напомнили, что это рецептурный препарат и принимать его следует только по назначению врача.