В Минздраве отреагировали на заявление об остановке поставок "Виагры" в Россию
Минздрав: На рынке есть множество аналогов "Виагры", включая российские
На российском фармацевтическом рынке есть много аналогов американской "Виагры", в том числе отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя сообщения об остановке поставок препарата американской компании Viatris в Россию.
"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом — силденафилом, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу министерства.
В Минздраве также напомнили, что это рецептурный препарат и принимать его следует только по назначению врача.
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ТАСС / Сергей Фадеичев