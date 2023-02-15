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15 февраля, 10:55
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В Минздраве отреагировали на заявление об остановке поставок "Виагры" в Россию

Минздрав: На рынке есть множество аналогов "Виагры", включая российские

На российском фармацевтическом рынке есть много аналогов американской "Виагры", в том числе отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя сообщения об остановке поставок препарата американской компании Viatris в Россию.

"На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом — силденафилом, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу министерства.

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В Минздраве также напомнили, что это рецептурный препарат и принимать его следует только по назначению врача.

А ранее врач-гинеколог рассказал, почему женщины не хотят секса и как с этим бороться. По словам медика, проблемы с либидо могут возникать на фоне депрессии, хронического стресса и даже заболеваний щитовидной железы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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