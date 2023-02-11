Врач назвала самый опасный период беременности

Беременность — это очень важный и ответственный период жизни мамы и будущего ребёнка. Необходимо на протяжении всех девяти месяцев наблюдаться у специалиста и придерживаться его рекомендаций, чтобы плод рос здоровым. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк. Она подчеркнула, что первый триместр беременности особенно важный.

"Первый [триместр], когда идёт закладка всех органов и систем, вероятно, его и можно назвать важным за счёт его фундаментальности. В этот период особенно важно оградить себя от определённо опасных вредных продуктов и лекарственных [препаратов]", — рассказала специалист.

По её словам, важно также оградить себя от возможности инфицирования, ведь болезнь может оказать негативное воздействие на организм, порой необратимое, или привести к нарушениям развития плода вплоть до его гибели или возникновения развития пороков. Во время планирования беременности женщины начинают принимать витамины, в том числе фолиевую кислоту, исключают алкоголь и курение. Если же будущая мама работает на производстве чего-то вредного, то стоит сменить профессию. При занятии спортом нагрузку необходимо поменять. Как подчеркнула Фисюк, часто у женщин на сроке до 16–18 возникают угрозы выкидышей, потому важно своевременно посетить врача акушера-гинеколога.

А вот второй триместр эмоционально более спокоен. Но в любом случае, отметила специалист, необходимо соблюдать рекомендации врача на протяжении всей беременности. На сроке около 30 недель и позже могут начаться преждевременные роды.

"На это могут влиять как внешние факторы, так и некоторые особенности женщины. Для того чтобы минимизировать эти риски, необходимо при появлении каких-либо сомнений посетить врача акушера-гинеколога, всегда проще и надёжнее провести профилактику", — объяснила Фисюк.