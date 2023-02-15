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15 февраля, 12:17

Создан первый мужской контрацептив, "глушащий" сперматозоиды на 2 часа

Учёные провели успешные испытания нового препарата, на 100% парализующего сперматозоиды. Такое средство может стать первым надёжным мужским противозачаточным, которое действует в течение двух часов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Препарат под названием TDI-11861 нацелен на белок sAC, от которого напрямую зависит жизнеспособность сперматозоидов. В экспериментах на мышах для испытания нового контрацептива использовали 17 самцов, восемь из которых получали sAC.

После взятия проб спустя два часа подвижными остались только 6% сперматозоидов по сравнению с 30% в пробах контрольных мышей. Также выяснилось, что препарат действует в течение суток и его эффект полностью обратим.

В другом исследовании контрацептив был введён 52 самцам, которых запустили к самкам через полчаса после приёма. Через два часа специалисты установили, что после спаривания мышей беременность не наступила, что говорит о 100%-ной эффективности.

Заметных побочных эффектов от приёма препарата также не зафиксировано, даже если его принимали более месяца по три раза в день. Клинические испытания на людях могут начать проводить уже в 2025 году.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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