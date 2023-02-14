Врач раскрыла идеальный метод контрацепции

Презерватив и календарный метод сильно уступают по эффективности современным средствам контрацепции. Об этом "Ленте.ру" рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная.

"В современных контрацептивах содержание гормонов радикально снижено, при этом их эффективность очень высока и достигает 99%. Они обладают хорошим профилем переносимости, а в ряде случаев и дополнительным лечебным влиянием на организм, например при кровотечениях или тазовой боли", — пояснила она.

По её словам, использование календарного метода или прерывание полового акта сродни работе телеграфа в эпоху планшетов и смартфонов, так как современные средства надёжны и безопасны. Кроме противозачаточных таблеток разработаны контрацептивы в виде инъекций, пластырей, миниатюрных имплантатов и влагалищных гормональных колец, добавила гинеколог.

Однако она предупредила, что перечисленные методы не защищают от половых инфекций, среди них такие опасные болезни, как ВИЧ и вирус папилломы человека. Здесь на помощь придут барьерные способы предохранения. В идеале, как посоветовала Коренная, нужно использовать и презерватив, и таблетки от нежелательной беременности.

Доктор подчеркнула, что нельзя самостоятельно назначать себе контрацептивы, лучше обратиться за консультацией в больницу. Врач учтёт индивидуальные особенности пациентки и сопутствующие болезни. Так, противозачаточные таблетки могут повышать риск тромбозов, усиления мигреней, снижать эффективность лекарств, которые принимает женщина, заметила медик.