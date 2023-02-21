Учёные нашли ответ на вопрос, кто чаще думает о сексе — мужчины или женщины

Многие считают, что у мужчин сексуальный аппетит гораздо выше, чем у женщин, и, как оказалось, они правы. Данное мнение подтвердила группа учёных Люнебургского университета Леуфана, которая научно доказала этот спорный факт. Результаты исследований опубликованы в журнале Psychological Bulletin.

Чтобы дать ответ на вопрос, у кого мысли только об одном, специалисты исследовали более 210 научных работ на тему сексуального влечения. Там были подробно представлены данные более чем 600 тысяч человек, которые раскрыли детали интимной жизни.

Учёные не нашли гендерных различий в том, как часто человек занимается сексом в среднем. Однако они выяснили, что представители сильного пола чаще думают о сексе, фантазируют, испытывают сексуальное желание и занимаются мастурбацией.

"Вероятно, мужчины могли преувеличивать свои успехи, а женщины — преуменьшать. Тем не менее различия всё равно есть. Наша оценка с поправкой на смещение ответов по-прежнему подчёркивает разницу в сексуальном желании мужчин и женщин", — считают учёные.