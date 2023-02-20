Гинеколог объяснила, когда отсутствие секса у женщины может привести к болезни

Многие из женщин слышали версию, что для репродуктивного здоровья представительницам прекрасного пола необходимо регулярно заниматься сексом и обязательно родить ребёнка. Как выяснилось, эта версия к науке не имеет никакого отношения. Врач-гинеколог медицинского центра "Кравира" и сексолог Анастасия Акимова в беседе с белорусским изданием Onliner объяснила, что нехватка интима не оказывает прямого влияния на здоровье.

Доктор объяснила, что по сей день не выявлено точных причин развития таких женских заболеваний, как миома или эндометриоз. Однако специалисты определили влияние наследственности и психоэмоциональных факторов на здоровье представительниц слабого пола. По словам врача, если женщина очень переживает "за нереализованный репродуктивный потенциал, то это может сыграть свою роль". Однако в остальных моментах количество интима и здоровье женщины никак не связаны.

"То есть отсутствие секса плохо отражается на самочувствии женщины только в том случае, если она занимается самоедством", — объяснила гинеколог.