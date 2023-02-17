Эксперт объяснил, как отсутствие секса в паре бьёт по ментальному здоровью

Нехватка секса в отношениях может привести к депрессии. Об этом заявил семейный психолог центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Никита Иващенко. В среднем нормой считается два-три половых акта в неделю, но эксперт указал, что у каждого человека она может быть разной.

"Когда человек испытывает недостаток секса, это может вызвать у него чувство разочарования, снизить самооценку и ухудшить общее самочувствие. В некоторых случаях возможно развитие тревожного и депрессивного состояния", — заявил специалист в беседе с РИАМО.

По словам психолога, секс наряду с качественным сном и питанием является одним из тех факторов, которые влияют на психическое здоровье человека. Регулярная интимная связь улучшает настроение, снижает уровень стресса и повышает самооценку, отметил Иващенко.

Но благополучие психического здоровья не ограничивается одним лишь сексом. Необходимо, к примеру, удовлетворять потребности в любви, признании и развитии. Эксперт рекомендовал обращаться к специалистам, если в какой-либо сфере жизни возникает дисгармония.