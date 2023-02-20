"Осечки" и удар по психике: 3 последствия частых мастурбаций для мужчин

Длительное отсутствие секса у мужчины может привести к простатиту и воспалению мочеполовой системы. Однако частое самоудовлетворение не менее опасно: оно ведёт к истощению организма, эректильным дисфункциям, а в некоторых случаях может быть признаком психического расстройства. Об этом предупредил в беседе с "Газетой.ru" уролог-андролог Андрей Дмитриев.

Врач объяснил, что по мужскому здоровью бьёт застой семенной жидкости и секретов половых желёз. Согласно исследованиям, среднестатистический европеец должен заниматься сексом примерно два-три раза в неделю. То же самое касается и частоты мастурбаций для поддержания здоровья.

"Однако слишком частое самоудовлетворение может являться проявлением психических расстройств, в том числе депрессии. Кроме того, при слишком частых занятиях мастурбацией, например несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам", — объясняет Дмитриев.

Склонность к частому самоудовлетворению также снижает концентрацию и объём сперматозоидов. Поэтому, если мужчина заметил за собой такую привычку, стоит обратиться к врачу. Если терапия будет своевременной — всё придёт в норму, подчеркнул андролог.